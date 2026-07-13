La AEC promueve el consumo cero de alcohol en menores y un consumo informado y responsable en adultos

La Asociación Española de Consumidores (AEC) abogó este lunes por promover el "consumo cero" de alcohol en menores y subrayó la necesidad de un consumo responsable en adultos mediante etiquetados con información clara, veraz y accesible, entre otras medidas.

Así se recoge en el decálogo presentado por la entidad, en el que se hace especial hincapié en la protección de los menores y en la comunicación comercial responsable para los adultos. El documento establece de forma tajante que los menores de edad no deben consumir alcohol bajo ningún concepto, mientras que recuerda que el consumo en adultos debe ser moderado, consciente y fundamentado en datos fiables.

El decálogo subraya la necesidad de combinar educación, información y acompañamiento social para prevenir el consumo de riesgo en jóvenes, apoyando programas educativos en entornos familiares y escolares, así como promoviendo una comunicación comercial responsable que evite mensajes atractivos para menores.

Según señaló la Asociación, esta iniciativa se enmarca en un contexto de cambio en los hábitos de consumo y cobra especial relevancia durante los periodos de mayor actividad social, como el verano, cuando las situaciones de riesgo se incrementan.

Recomendaciones

Entre las 10 recomendaciones recogidas en el decálogo para un consumo responsable e informado de la AEC se recoge la necesidad de que el etiquetado de las bebidas para adultos recoja información clara y accesible, incluyendo información nutricional y herramientas digitales como códigos QR. Asimismo, señala que existen situaciones en las que el consumo debe evitarse por completo, como durante la conducción, el embarazo, la lactancia o la toma de determinados medicamentos.

Entre los principios para adultos, la Asociación Española de Consumidores destaca también adoptar hábitos moderados alternando con bebidas sin alcohol y alimentos, conocer los límites individuales y factores que afectan a los efectos del alcohol, fomentar la responsabilidad compartida en el entorno social y valorar experiencias de consumo más cuidadas y conscientes.

"La protección de los menores y la autonomía informada de los adultos no son principios contrapuestos, sino complementarios. Nuestro objetivo es que cada persona disponga de la información y los criterios necesarios para tomar decisiones conscientes y responsables en la edad adulta a la vez que se asegura la máxima protección para los menores", recalcó el presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel A. Ruiz.

Por último, el decálogo también resalta el papel de la hostelería y los espacios de ocio como entornos clave para promover decisiones informadas y seguras, subrayando la importancia de la formación de los profesionales del sector y la colaboración en iniciativas de concienciación.