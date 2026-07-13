La verdad sobre el aire acondicionado y los virus: "El problema no es el frío en sí"

Solemos asociar las bajas temperaturas con los resfriados, pero la realidad biológica es otra. "El aire acondicionado bien utilizado mejora el confort térmico y, si se gestiona de forma responsable, evita los problemas que asociamos erróneamente al frío", asegura Edmundo Fernández Piñeiro, profesor de Enfermería de la Universidad Europea. De hecho, el especialista aclara que "el frío por sí mismo no causa infecciones respiratorias, ya que son provocadas por virus como el rinovirus, coronavirus estacionales y gripe".

El peligro real no se esconde en los grados de temperatura, sino en cómo los sistemas de climatización modifican el entorno y facilitan la transmisión de patógenos. Según señala el docente, el uso de estos aparatos lo que genera es un impacto directo en los espacios cerrados. "El problema no es el frío en sí, sino cómo se gestiona el ambiente interior", indica.

El "escudo" se queda sin defensas

Cuando pasamos horas en una habitación climatizada, el ambiente pierde agua. Así, el experto detalla que "cuando un sistema funciona con baja humedad relativa, el aire se vuelve más seco, lo que provoca que las defensas naturales del cuerpo se debiliten".

Esta falta de hidratación ambiental afecta directamente a las vías respiratorias. "Cuando esto ocurre, se altera la función de la barrera mucociliar, que es nuestro primer mecanismo de defensa frente a patógenos", añade Fernández Piñeiro. Si a este escenario le sumamos oficinas o viviendas con poca ventilación o sin renovación de aire, "los virus pueden permanecer más tiempo en suspensión, lo que aumenta la probabilidad de contagio".

Por otra parte, el profesor advierte de que "el flujo de aire directo puede generar microinflamación local", aclarando que "no estamos ante una infección, sino ante una respuesta irritativa".

"Determinante clave de la salud pública"

"En los últimos años hemos aprendido que la calidad del aire interior es un determinante clave de salud pública", subraya el profesor de Enfermería de la Universidad Europea. Desde su experiencia como enfermero asistencial en Atención Primaria, constata el impacto directo de estos factores en las consultas y subraya que "la ventilación adecuada es una medida preventiva tan importante como la higiene de manos".

A pesar de que España cuenta con normativas estrictas sobre la eficiencia y la calidad ambiental de estos equipos, el mantenimiento real en el día a día suele dejar mucho que desear. "Todavía falta trasladar a la población general, y a veces también a profesionales, la importancia de aspectos como la ventilación cruzada, el mantenimiento de filtros o el control de la humedad", explica el experto.