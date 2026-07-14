El proyecto 'Peques por el Mar' conciencia a 7.000 niños sobre la protección del océano

Peques por el Mar, el proyecto educativo de sensibilización escolar organizado por la Asociación Oceavida e impulsado por la Bluewave Alliance (BWA), ha concienciado ya a más de 7.000 escolares sobre la importancia de conservar los mares y océanos y proteger su biodiversidad. La iniciativa, que lleva la alfabetización oceánica a las aulas de colegios de toda España, suma ya dos ediciones y, durante 2026, ha formado a 4.380 niños y niñas de 35 centros educativos de Asturias, Cataluña y Madrid.

El programa ha sido diseñado por el etólogo especializado en mamíferos marinos y divulgador Alex Avello, también cofundador de Oceavida, quien acerca al alumnado el papel fundamental del océano como regulador del clima y pulmón del planeta, así como los principales desafíos que amenazan su conservación, como la sobrepesca, el vertido de plásticos, la contaminación acústica y las malas prácticas turísticas. Además de transmitir conocimientos científicos, las sesiones fomentan hábitos responsables, despiertan una mayor conciencia ambiental y muestran la importancia de la acción colectiva para proteger el medio marino.

La Bluewave Alliance, impulsada por ISDIN, colabora con la Asociación Oceavida en la promoción y desarrollo de Peques por el Mar, una iniciativa que aspira a llegar a centros de Educación Primaria de todo el país. "Queremos contar con una red de educadores y educadoras marinas en todas las Comunidades Autónomas de España, con el propósito de acercar el conocimiento y el compromiso con el medio marino a todos los niños y niñas del país", destaca Alex Avello. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón también apoya el proyecto en Asturias.

Reconocimiento

El proyecto Peques por el Mar ha sido reconocido por la Comisión Europea, que lo ha incorporado a su Mission Charter como una de las iniciativas destacadas por su contribución a la concienciación sobre la conservación marina. Asimismo, forma parte de los recursos educativos de la Red de Escuelas Azules de Europa, reforzando su propósito de acercar este conocimiento a las aulas e implicar a toda la comunidad educativa en la conservación del medio marino.

"La educación es una herramienta fundamental para generar una relación más consciente y responsable con el océano. Cuando acercamos este conocimiento a los niños y niñas desde edades tempranas, les damos la oportunidad de comprender los retos ambientales actuales y de entender cómo sus acciones pueden contribuir a la conservación y regeneración de los ecosistemas marinos", subraya Cristina Gual, Marketing & Communications de la Bluewave Alliance.

Cada año, la Bluewave Alliance promueve iniciativas para la protección y restauración de mares y océanos. Además de programas educativos y de sensibilización como Peques por el Mar, la alianza se implica en la restauración de ecosistemas clave, como las praderas de posidonia, y lleva a cabo acciones de recogida de plástico en las costas, en colaboración con diferentes entidades.

A través de estas iniciativas, la Bluewave Alliance fomenta la colaboración entre científicos, instituciones, organizaciones ambientales y empresas para impulsar soluciones que contribuyan a la recuperación y regeneración de los ecosistemas marinos.