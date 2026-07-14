Filvit reafirma su apuesta por la innovación a través de soluciones para mosquitos y garrapatas

Filvit, marca farmacéutica especializada en el tratamiento y prevención de la pediculosis, informó de que refuerza su compromiso por la innovación mediante el desarrollo de soluciones para mosquitos y garrapatas. De esta manera, la marca, que incorporó el año pasado un repelente a su portfolio y cuenta con un nuevo dispositivo postpicaduras, atiende a las nuevas necesidades derivadas del aumento de la presencia de este tipo de especies en España.

Entre las últimas innovaciones destaca Filvit Spray Repelente de Insectos, el único repelente de origen vegetal capaz de ofrecer hasta 12 horas de protección frente al mosquito tigre y las garrapatas, gracias a su tecnología innovadora denominada GLYCO PROTEC, que permite una liberación controlada del ingrediente activo para prolongar su eficacia. Otra novedad del portfolio incluye Filvit Dispositivo Post Picaduras, una solución que utiliza calor localizado para aliviar el picor y la inflamación provocados por las picaduras de insectos.

Estas soluciones cobran especial relevancia en un contexto marcado por el aumento de la presencia del mosquito tigre en España. Según un estudio elaborado a partir de los registros de la plataforma de ciencia ciudadana Mosquito Alert entre 2004 y 2024, la expansión territorial de este tipo de insecto ya afecta al 66% de la población española.

Así, el estudio revela que el mosquito tigre ha sido detectado en más del 20% de los municipios españoles, considerándose de esta manera como una de las especies invasoras con mayor capacidad de expansión en el territorio nacional.

Factores como el incremento de las temperaturas y la prolongación de los periodos cálidos están favoreciendo la expansión de esta especie, cuya actividad alcanza su punto álgido durante la temporada estival. Estos insectos pueden encontrarse tanto en entornos urbanos como periurbanos y pueden actuar como vectores de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya. En paralelo, el mosquito común mantiene relevancia sanitaria por su relación con el virus del Nilo Occidental.

Ante este escenario, la prevención resulta fundamental y la compañía señaló que el uso de repelentes se convierte en una de las principales medidas para reducir el riesgo de picaduras, complementándose con otras recomendaciones como vestir ropa de colores claros, evitar el uso de perfumes intensos y mantener el hogar protegido y correctamente ventilado.