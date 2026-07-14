Por qué debes frotar los grifos con una bola de papel de aluminio

Las marcas de cal, las manchas de agua y la pérdida de brillo son algunos de los problemas más habituales en los grifos de cocina y baño. Entre los remedios caseros más conocidos figura el uso de papel de aluminio, un método que puede ayudar a retirar suciedad superficial en determinados acabados metálicos, aunque no resulta eficaz en todos los casos ni sustituye a una limpieza adecuada.

El fundamento de este truco está en las propiedades físicas del aluminio. Al formar una pequeña bola con el papel y humedecerla ligeramente, su superficie actúa como un abrasivo muy suave capaz de desprender depósitos superficiales sin ejercer una fricción excesiva.

Este sistema puede ayudar a eliminar restos de cal, marcas provocadas por el agua y suciedad adherida, especialmente en grifos cromados o de acero inoxidable. Tras la limpieza, el metal puede recuperar parte de su brillo si se seca después con un paño de microfibra. No obstante, el resultado depende del estado del grifo.

Cómo aplicarlo y cuándo puede ser útil

Para utilizar este método basta con cortar un pequeño trozo de papel de aluminio, arrugarlo hasta formar una bola compacta y humedecerla ligeramente con agua. Posteriormente, frotar con suavidad las zonas con manchas o restos de cal, aclarar con agua limpia y secar con un paño de microfibra.

La recomendación es no ejercer demasiada presión, ya que el objetivo es retirar la suciedad superficial sin dañar el acabado.

Este truco suele recomendarse cuando los depósitos minerales todavía son superficiales y no han deteriorado el recubrimiento del grifo. Puede resultar útil para manchas recientes de agua, restos leves de cal y grifos cromados o de acero inoxidable.

En cambio, cuando existen incrustaciones muy resistentes, óxido o daños visibles en el revestimiento, es preferible utilizar productos desincrustantes específicos o seguir las indicaciones del fabricante. También conviene hacer una prueba en una zona poco visible antes de limpiar toda la superficie.