Dónde se esconden las avispas en casa y qué olores usar para alejarlas

Con el verano ya avanzado, terrazas, balcones y jardines vuelven a ser algunos de los espacios más utilizados de la casa. Sin embargo, esta época también coincide con una mayor presencia de avispas alrededor de las viviendas. Muchas de las colonias comenzaron a formarse durante la primavera y, si no se detectaron a tiempo, ahora pueden haberse desarrollado.

Por ello, se recomienda revisar algunos puntos de la vivienda para reducir las posibilidades de que estos insectos se instalen. Uno de los errores más habituales es actuar únicamente cuando el avispero ya resulta visible. En ese momento, la colonia suele estar consolidada y su retirada puede ser mucho más complicada, llegando incluso a requerir la intervención de profesionales.

Las avispas buscan lugares protegidos de la lluvia, el viento y los cambios bruscos de temperatura para construir sus nidos. Por eso suelen elegir espacios poco transitados como los cajones de las persianas, los aleros de los tejados, los techos de los porches, las vigas de madera, los áticos o las pequeñas grietas de fachadas y balcones.

Aunque la construcción del nido suele comenzar en primavera, durante el verano muchas colonias ya están plenamente desarrolladas. De ahí la importancia de revisar periódicamente estas zonas para detectar cualquier actividad antes de que el avispero aumente de tamaño.

La señal que puede alertar de un avispero

Una inspección visual periódica puede ser suficiente para descubrir un nido en sus primeras fases. Además, existe una pista que conviene tener en cuenta.

Si observas una avispa entrando y saliendo repetidamente por la misma rendija, hueco o cajón de una persiana, es posible que esté inspeccionando ese lugar o que ya haya comenzado la construcción del nido. Detectar esta actividad cuanto antes facilita actuar antes de que la colonia crezca.

Cómo reducir el riesgo de que se instalen

Se recomienda mantener la vivienda en buen estado para dificultar el acceso de estos insectos. Las avispas aprovechan pequeñas aberturas para introducirse en cajones de persianas y otras cavidades.

Por ello, aconsejan revisar el estado de la silicona en las juntas, reparar grietas y comprobar que las rejillas de ventilación se encuentran en buenas condiciones. Otra medida preventiva consiste en instalar mallas protectoras en los cajones de las persianas para impedir la entrada de las avispas antes de que puedan comenzar a construir un nido.

Los olores que pueden ayudar a mantenerlas alejadas

Además del mantenimiento de la vivienda, algunas personas recurren a repelentes naturales. Las avispas tienen un olfato muy desarrollado y hay determinados aromas que les resultan especialmente desagradables.

Entre los más utilizados se encuentran los aceites esenciales de menta, eucalipto o clavo, que pueden aplicarse en juntas, esquinas o zonas donde suelen aparecer estos insectos. Aunque no garantizan una protección total, pueden servir como medida complementaria para reducir las posibilidades de que elijan esos espacios.