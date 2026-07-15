El aliado perfecto para conservar las alfombras limpias y sin olores

Con el verano ya avanzado, muchas viviendas prescinden de las alfombras para hacer las estancias más frescas y ganar comodidad. Antes de guardarlas en un armario o en el trastero hasta la llegada del frío, conviene limpiarlas para favorecer su conservación. Para ello, existe un método casero que puede ayudar a refrescar las fibras y reducir los malos olores sin necesidad de recurrir a productos específicos.

El protagonista de este truco es el bicarbonato de sodio, una sustancia conocida por su capacidad para absorber la humedad y neutralizar los olores. Aplicado correctamente, puede contribuir a mejorar el aspecto de la alfombra antes de almacenarla durante varios meses.

Cómo utilizar el bicarbonato

El procedimiento es sencillo. Basta con espolvorear bicarbonato de sodio de forma uniforme sobre toda la superficie de la alfombra, prestando especial atención a las zonas donde suele acumularse más suciedad, como las esquinas o las áreas de mayor paso.

Una vez aplicado, es recomendable dejarlo actuar durante varias horas. Ese tiempo permite que el bicarbonato penetre en las fibras textiles y absorba parte de los olores y del polvo acumulado. Al día siguiente, solo hay que aspirar bien la alfombra para retirar todos los restos del producto antes de guardarla.

Cuándo conviene utilizar este truco

Este método puede resultar útil para refrescar la alfombra antes de almacenarla, pero no sustituye una limpieza profunda cuando existen manchas importantes o una acumulación considerable de suciedad.

En esos casos, será necesario recurrir a una limpieza más completa para eliminar la suciedad incrustada y conservar el tejido en las mejores condiciones posibles. Se recomienda actuar con prudencia antes de utilizar cualquier remedio casero sobre tejidos delicados.

Por ello, aconsejan probar primero el bicarbonato en una pequeña zona poco visible de la alfombra para comprobar que el material no presenta ninguna reacción antes de extenderlo por toda la superficie.