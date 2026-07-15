Espirituosos España llama a la responsabilidad en verano e insiste en que alcohol y conducción son incompatibles

Durante el periodo estival aumentan los desplazamientos por carretera, las celebraciones y los encuentros sociales. Espirituosos España, la Federación que agrupa al sector de bebidas espirituosas, insiste a través de un comunicado en la importancia de la moderación y la responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas, así como en la incompatibilidad entre alcohol y conducción.

La Federación recuerda los datos recientes difundidos por la Dirección General de Tráfico, que prevé 104 millones de desplazamientos de largo recorrido durante julio y agosto de 2026, un 3,7% más que el año anterior. Ante este escenario, reitera que el alcohol y la conducción son siempre incompatibles y que, al volante, la única tasa segura es CERO.

Espirituosos España recomienda planificar los desplazamientos con antelación, designar un conductor alternativo o recurrir al transporte público y a otras opciones de movilidad. Asimismo, aconseja beber despacio, alternar el consumo con bebidas sin alcohol, mantenerse hidratado, especialmente ante las altas temperaturas, acompañar las bebidas con alimentos y conocer los propios límites.

La Federación también subraya que existen colectivos y situaciones en los que el alcohol no tiene cabida. Los menores de edad no deben consumirlo bajo ninguna circunstancia, mientras que debe evitarse durante el embarazo, la lactancia y cuando se estén siguiendo determinados tratamientos médicos.

Según Bosco Torremocha, director ejecutivo de Espirituosos España, "el verano multiplica los desplazamientos y las ocasiones de encuentro. Disfrutar es compatible con la moderación, pero nunca se debe mezclar alcohol y conducción. Cada conductor responsable contribuye a salvar vidas".

Además, la Federación pone en valor los avances logrados gracias a la prevención y la concienciación social. Según datos internacionales de la International Alliance for Responsible Drinking (IARD) correspondientes al periodo 2010-2024, la mortalidad por lesiones de tráfico atribuible al alcohol ha descendido un 28% en el mundo. Espirituosos España mantiene desde hace más de dos décadas programas educativos y preventivos como Los Noc-Turnos, que promueve la figura del conductor alternativo, y la campaña Menores ni una Gota, dirigida a prevenir el consumo de alcohol entre menores.