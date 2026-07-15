La Justicia investiga si un presunto maltratador cambió de sexo para evitar la ley de violencia de género

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ordenado investigar si un hombre denunciado por su esposa por presuntos delitos de violencia de género cambió de sexo en el Registro Civil con el objetivo de evitar que se le aplicara la legislación específica sobre violencia machista.

El tribunal ha revocado la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza, que había dejado de hacerse cargo del caso porque el denunciado figuraba ya como mujer en el Registro Civil cuando se presentó la denuncia. Al constar oficialmente como mujer, el procedimiento debía pasar, en principio, a un Juzgado de Instrucción ordinario. Sin embargo, la Audiencia considera que existen elementos suficientes para investigar si el cambio de sexo pudo hacerse en fraude de ley.

En el auto, los jueces subrayan que la persona denunciada acumula varios antecedentes penales por violencia de género contra la misma víctima, todos ellos anteriores al cambio de sexo, y subrayan que la Policía había calificado la situación de la mujer como de "riesgo extremo".

Por ello, los jueces creen que existe una "sospecha fundada" de que el cambio registral pudiera haberse utilizado para eludir la aplicación de la ley de violencia de género. En el auto recuerdan que el Código Civil prohíbe expresamente el fraude de ley y señalan que, si el cambio de sexo se solicitó con esa finalidad y no por el libre desarrollo de la identidad sexual, se trataría de un supuesto de fraude.

Por ello, la Audiencia ha pedido al Registro Civil que remita con la máxima rapidez toda la documentación relativa al cambio registral para determinar en qué circunstancias se produjo y si procede revisar esa inscripción. En cualquier caso, mientras no se resuelva esa cuestión, los magistrados consideran que lo más prudente es que la investigación continúe en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en lugar de trasladarse a un Juzgado de Instrucción.