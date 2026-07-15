Turbulencias, motores y miedo. Volar es más seguro de lo que crees

Cuarenta millones de vuelos comerciales al año. Un índice de siniestralidad que roza el cero. Y, sin embargo, millones de personas siguen sujetando con fuerza el reposabrazos cada vez que suenan los motores en la pista. ¿Por qué la aviación comercial, el medio de transporte más seguro jamás diseñado por el ser humano, sigue generando tanto pánico?

Esa es la pregunta que hemos llevado a nuestro último invitado: Perico Durán, comandante de Iberia y referente de la divulgación sobre aviación comercial, que lleva años explicando —vuelo a vuelo, dato a dato— por qué el miedo a volar responde más a la ficción y a la desinformación que a un riesgo real.

Con un solo motor se puede volar horas

Uno de los grandes temores de cualquier pasajero es que el avión "se quede sin motor". Durán lo desmiente con rotundidad: un avión comercial está diseñado para despegar, volar e incluso planear cientos de kilómetros con un único motor operativo, y puede mantenerse en el aire durante horas en esas condiciones. La pérdida total de empuje, explica, es un escenario contemplado y entrenado hasta la extenuación por las tripulaciones.

Lo mismo ocurre con las tormentas. Un rayo no supone ningún peligro para el fuselaje gracias al efecto conocido como jaula de Faraday, y la estructura del avión está diseñada para soportar fuerzas muy superiores a las que genera cualquier turbulencia severa, por violenta que parezca desde el asiento 23C.

Sistemas triplicados y un factor humano blindado

Según Durán, la seguridad aérea no depende de la suerte, sino de la redundancia: los sistemas eléctricos están triplicados, de modo que si fallan los generadores principales, entran en juego generadores auxiliares y, como último recurso, una turbina de emergencia.

También el factor humano está sobreprotegido. Desde los atentados del cambio de siglo, las cabinas de mando son prácticamente inexpugnables, y el criterio de la tripulación prevalece siempre frente a cualquier intento de intrusión. A eso se suma un dato que sorprende a muchos: los aviones están certificados para resistir el impacto de aves de gran tamaño a alta velocidad sin comprometer su viabilidad mecánica.

Y cuando la incertidumbre técnica aparece —como ocurrió con las nubes de ceniza volcánica—, la respuesta de la industria es siempre la misma: paralizar la flota antes que asumir un riesgo, por costosa que sea la decisión. Para Durán, ahí está la prueba definitiva de que la seguridad del pasajero está por encima de cualquier cálculo económico.

Adiós a las leyendas urbanas: no, no se puede abrir una puerta en pleno vuelo

En el podcast, Perico Durán también se dedica a pinchar algunos de los mitos más extendidos sobre la aviación:

¿Se puede abrir una puerta de emergencia en pleno vuelo? Físicamente imposible mientras la cabina está presurizada.

Físicamente imposible mientras la cabina está presurizada. ¿Existen las "estelas químicas" de fumigación? Otra leyenda sin base real: cada kilogramo que sube a bordo está fiscalizado.

Otra leyenda sin base real: cada kilogramo que sube a bordo está fiscalizado. ¿El piloto automático "vuela solo" el avión? No. Es una herramienta de precisión que exige supervisión constante, porque hay imprevistos que ninguna automatización puede interpretar por sí sola.

Todo el vuelo, además, queda registrado al milímetro gracias al transpondedor y a las cajas negras, situadas en la cola del avión —la zona con más probabilidades de sobrevivir a un impacto— precisamente para garantizar la trazabilidad de cualquier incidente.

¿Por qué merece la pena escuchar la entrevista completa?

Lo que cuenta Perico Durán en este episodio no es una versión edulcorada de la aviación: es la mirada de alguien que lleva años en la cabina explicando, con datos y sin dramatismo, por qué el avión sigue siendo el medio de transporte más fiable del planeta.

Si alguna vez se te ha acelerado el pulso al despegar, este episodio es la mejor terapia posible antes de tu próximo vuelo. "Claves Personales", disponible en las principales plataformas de audio y para su visionado completo a través de YouTube.