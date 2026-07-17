El motivo por el que las vacaciones hacen que discutamos más según los expertos

Las vacaciones suelen asociarse al descanso, al ocio y al tiempo en familia o con amigos. Sin embargo, también son un periodo en el que aumentan los desencuentros. El cambio de rutina, la convivencia durante más horas y la necesidad de tomar decisiones compartidas pueden sacar a la luz conflictos que durante el resto del año pasan desapercibidos.

En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, los psicólogos María Ibáñez y Jesús Jiménez, de Introspección, explicaron por qué esta época supone un reto para muchas relaciones y cómo afrontarlo.

Más tiempo juntos, más posibilidades de conflicto

Las vacaciones modifican por completo la rutina diaria. Se cambia de entorno, se comparte más tiempo con otras personas y aparecen decisiones que no forman parte del día a día.

"Hay que ponerse de acuerdo. Son épocas en las que suele pasarse más tiempo juntos y hay que tomar decisiones que no son habituales", explica Jesús Jiménez. A ello se suman las expectativas que cada persona deposita en esos días de descanso, lo que puede provocar frustraciones cuando la realidad no coincide con lo imaginado.

Los expertos recuerdan que discutir en vacaciones no significa necesariamente que una relación funcione mal. Lo importante es cómo se gestionan esos desacuerdos.

La clave está en saber resolver los problemas

Para María Ibáñez, una relación sólida no es aquella en la que nunca hay conflictos, sino la que sabe afrontarlos de forma conjunta.

"Si las personas que están involucradas en esa relación son capaces de resolver conflictos juntos, esa es una buena señal", afirma.

La psicóloga señala que muchas personas optan por callarse para evitar discusiones, aunque por dentro acumulen críticas o malestar. Esa actitud, lejos de resolver el problema, puede aumentar el resentimiento.

"Hay mucha gente que se pone en una actitud pasiva y dice: 'Que el otro mande', pero luego por dentro está muy crítica con esa persona", explica.

En lugar de buscar culpables, ambos especialistas recomiendan aprovechar estos días para identificar qué emociones aparecen cuando surgen los desacuerdos y tratar de entender tanto las propias reacciones como las del otro.

Las redes sociales también influyen en las vacaciones

A los retos de la convivencia se suma la comparación constante con las vacaciones que otras personas muestran en redes sociales.

Jesús Jiménez recuerda que esas publicaciones ofrecen una visión parcial de la realidad. "Como uno se compare con todo el mundo y, sobre todo, con los que parece que les va mejor, ya sabemos que hay mucha distorsión y mucha falsedad en las redes", señala.

Por ello, aconseja prestar atención a las emociones que despierta esa comparación en lugar de dar por hecho que los demás disfrutan de unas vacaciones perfectas.

Viajar en grupo exige diálogo y acuerdos

Los psicólogos destacan que los viajes organizados con familiares o amigos suelen requerir un mayor esfuerzo de adaptación que unas vacaciones en las que cada persona dispone de más libertad.

En esos casos, consideran que el objetivo no debe ser imponer el propio plan ni resignarse a aceptar siempre las decisiones de los demás, sino llegar a consensos.

"Lo importante no es solo viajar, sino la relación con la gente con la que vas", resume Jesús Jiménez, mientras María Ibáñez insiste en que las vacaciones también pueden convertirse en una oportunidad para conocerse mejor y aprender a gestionar los pequeños conflictos cotidianos.