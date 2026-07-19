El "fenómeno del verano" en España: fiebre por la compraventa de juegos de mesa

El mercado de artículos de segunda mano continúa demostrando su solidez en España. Durante la época estival, el interés de los consumidores experimenta variaciones y se orienta hacia el entretenimiento doméstico y vacacional.

Wallapop ha registrado durante las últimas semanas un incremento muy significativo tanto en las búsquedas como en las transacciones comerciales de juegos de mesa, confirmando que el ocio tradicional sigue siendo una de las opciones preferidas por los españoles para disfrutar del tiempo libre.

Entre todo el catálogo disponible en la aplicación, destaca de manera sobresaliente Murdokus. Este título se ha consolidado como el auténtico fenómeno del verano al experimentar un crecimiento de sus ventas del 98%. El éxito de esta propuesta radica en su mecánica, ya que exige a los participantes la resolución de asesinatos utilizando reglas y sistemas lógicos que se inspiran de forma directa en los clásicos sudokus. Esta combinación de misterio y agilidad mental ha cautivado a miles de usuarios.

Otros éxitos

No obstante, el auge del entretenimiento de tablero no se limita a un único éxito. Tras el líder indiscutible de la temporada se sitúa Polilla Tramposa, que anota un incremento del 85% en su volumen de transacciones. Su popularidad se ha visto fuertemente impulsada por la repercusión alcanzada en diversas redes sociales, donde los jugadores comparten anécdotas generadas por su peculiar normativa, la cual obliga, literalmente, a hacer trampas para poder ganar. A continuación, el incombustible Catán ratifica su posición como uno de los grandes referentes de la estrategia, con un aumento del 76% en sus adquisiciones.

La lista de los productos más demandados confirma que existe un interés muy diversificado. Así, el célebre Código Secreto aumenta un 68% sus cifras de comercialización. De forma paralela, otros clásicos modernos también han experimentado un importante repunte de transacciones. Concretamente, las ventas de Dobble Beach ascienden un 65%, seguidas de cerca por las del clásico de la deducción Cluedo, que crecen un 62%. El competitivo Virus mejora sus registros en un 56%, mientras que One Round y Jungle Speed hacen lo propio con un 54% y un 52% respectivamente. Finalmente, Party & Co. cierra la clasificación de compras con un 50% de mejora.