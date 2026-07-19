Ni compras online ni internet: así consumen los mayores de 60 años

Un estudio publicado por el Observatorio Cetelem pone de manifiesto los contrastes en los hábitos de consumo de los ciudadanos europeos. Según los datos del informe Consumo Europa 2026, confeccionado a partir de más de 10.000 encuestas en diez países del continente, el comercio digital todavía se topa con una notable resistencia entre las generaciones de mayor edad. En concreto, el 26% de las personas que superan la barrera de los sesenta años no ha adquirido jamás un producto a través de la red, inclinándose de forma abrumadora por acudir a las tiendas físicas para efectuar sus adquisiciones.

Sin embargo, esta aparente lejanía del entorno digital contrasta con la adopción de nuevas tecnologías para la planificación de compras. El análisis revela que casi una de cada cinco personas de este grupo etario recurre a la inteligencia artificial para buscar información y comparar artículos antes de tomar una decisión de consumo. Este porcentaje alcanza el 19% si se amplía el espectro a los mayores de cincuenta años.

Precios más altos

Uno de los puntos que mayor inquietud genera entre los consumidores españoles e italianos es el aumento de los precios. El 88% de los encuestados a nivel continental percibe un encarecimiento de la vida, pero en España la sensación de pérdida de poder adquisitivo es especialmente acusada, incluso en periodos en los que la inflación oficial parece mantenerse bajo control por parte de las autoridades monetarias.

Pese a esta percepción, casi la mitad de los encuestados planea elevar sus niveles de gasto durante el presente ejercicio. En el caso de España, un 47% de los ciudadanos tiene intención de incrementar su desembolso.