Aena subasta por 10 euros una mítica avioneta Piper abandonada en Sevilla

El Aeropuerto de Sevilla acogerá la apertura de ofertas para la subasta pública de una avioneta bimotor que se encuentra en situación de declaración de presunción legal de abandono. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha estipulado un precio de salida de 10,00 euros para la puja de esta aeronave, un modelo Piper PA-23 151/160 Apache con matrícula EC-GKA, según consta en el anuncio oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes 20 de julio de 2026.

Requisitos y plazos de la puja en Sevilla

El procedimiento administrativo, firmado por el director del Aeropuerto de Sevilla, Miguel Palomares González, el pasado 7 de julio de 2026, exige a los interesados el desembolso de una garantía obligatoria de 0,50 euros para poder tomar parte en la licitación. El plazo específico para la presentación de las ofertas económicas quedará determinado formalmente en los pliegos de la licitación de la subasta.

Una vez que finalice el periodo de recepción de propuestas, la dirección del aeródromo andaluz comunicará de forma directa a los ofertantes la fecha exacta en la que se procederá a la apertura de los sobres en las propias instalaciones aeroportuarias. Los ciudadanos u operadores interesados en el proceso deben solicitar el pliego de condiciones a la dirección de correo electrónico institucional de la división de compras de la terminal sevillana.

Un bimotor ligero de origen estadounidense

La aeronave objeto de subasta es un modelo histórico diseñado originalmente en la década de 1950 por la compañía Stinson Aircraft Company, un proyecto que heredó Piper Aircraft tras adquirir dicha división de Consolidated Vultee Aircraft Corporation. El Piper PA-23 Apache se convirtió en el primer avión bimotor de la marca estadounidense, concebido como un monoplano de ala baja y tren de aterrizaje retráctil con capacidad para entre cuatro y seis plazas enfocado al mercado de la aviación general. Aunque su primer prototipo voló el 2 de marzo de 1952 con motores de 125 caballos y doble cola, los problemas de rendimiento obligaron a un rediseño completo con un único estabilizador vertical y plantas motrices Lycoming más potentes. Entre las variantes producidas destaca el Apache 160 de 1958, propulsado por motores de 160 caballos y del cual se fabricaron 816 unidades, además de versiones posteriores como el Aztec de hasta 250 caballos de fuerza, logrando una velocidad máxima de 346 km/h y un alcance de 2.445 kilómetros en vuelo de crucero.

Trámites para participar en la subasta pública

Para tomar parte en la subasta es necesario seguir los pasos y cumplir con los requisitos que se especifican en el pliego de condiciones de la licitación. Las personas físicas o jurídicas que deseen optar a la compra de la aeronave abandonada podrán solicitar formalmente dicha documentación a través de la dirección de correo electrónico institucional de la división económica del aeródromo andaluz: svq.economico.compras@aena.es.