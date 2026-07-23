Pedir una cerveza en España también tiene acento: una guía para no equivocarse en la barra

Tomarse unas cañas es uno de los planes más habituales para reunirse con amigos en España, pero pedir una cerveza no significa lo mismo en todas las comunidades autónomas. Una guía elaborada por Cerveceros de España recopila las diferentes formas de pedir una cerveza según la región y explica los motivos que han moldeado este singular mapa cervecero, ya que un mismo término puede traducirse en cantidades muy distintas según la zona. Todo ello con el objetivo de evitar confusiones entre los viajeros, reivindicar la riqueza de la cultura hostelera española y aprender un lenguaje propio que cambia de una barra a otra.

Según la asociación, que representa desde 1922 a la práctica totalidad de la producción cervecera nacional, el vocabulario en torno a la cerveza refleja la diversidad cultural española y responde a factores como el clima, las tradiciones gastronómicas o el modo de socializar. "La forma en que pedimos una cerveza habla de quiénes somos y de cómo nos relacionamos. En nuestro país, el consumo de cerveza es eminentemente social y ligado a la alimentación. Por eso, el tamaño del recipiente y cómo se consume es algo único de cada región", explica Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España.

En la entrevista realizada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Olalla remarca que nuestro país "sigue manteniendo el segundo puesto, tras Alemania, como mayor productor de cerveza y de consumo global en la Unión Europea, superando también a Reino Unido". Por otra parte, recuerda que "los consumidores de cerveza tenemos la tremenda suerte de poder encontrar en todos los rincones de España cualquier marca, lo cual requiere una gran inversión en la distribución y el mantenimiento del producto para mantener su calidad".

El director general de Cerveceros de España subraya que nuestro país es un "gran productor de cereales" y que "detrás de cada caña hay un agricultor", además de que "la cerveza está reconocida como alimento, al igual que el vino, por la legislación española". Un producto que "procede de la fermentación natural de materias primas agrícolas" en el que "aunque la cebada es el principal cereal, también se utilizan el trigo, el maíz, el arroz o el mijo".

Como apunte histórico, resalta que "el lúpulo fue la gran innovación del sector cervecero mundial" y que "su incorporación a la elaboración de cerveza se produjo en la Edad Media de la mano de la Santa Hildegarda, botánica y doctora de la Iglesia". Una "planta trepadora que también producimos en España, especialmente en León en los alrededores del río Órbigo". Un ingrediente responsable "del amargor y aroma característico". Olalla afirma que "el 87% del consumo en España es de cerveza producida en nuestro país, lo cual también implica un valor añadido para nuestros agricultores".

Norte y sur, dos formas de disfrutar la cerveza

La guía distingue dos grandes áreas de consumo. En el norte predominan los tragos más largos, como el cañón, de unos 300 mililitros, habitual en País Vasco y Navarra, mientras que en el centro y el sur se imponen formatos más pequeños, como la caña o el quinto, que permiten mantener la cerveza fría durante más tiempo en zonas de temperaturas más elevadas.

El recorrido por las barras del norte también descubre términos tan característicos como el zurito, típico del País Vasco, con entre 100 y 150 mililitros, ideal para acompañar los tradicionales pintxos durante el poteo. En Castilla y León, La Rioja o Asturias, esa misma medida recibe el nombre de corto, mientras que en Zaragoza se conoce como penalti, en alusión a que suele beberse de un solo trago.

Dobles, quintos y botijos

En Madrid y buena parte de la zona centro, el formato estrella es el doble, una cerveza de grifo de unos 350 mililitros servida tradicionalmente en un vaso alto con una cuidada crema. Sin embargo, pedir un doble fuera de esta región puede dar lugar a interpretaciones diferentes.

Las botellas también cuentan con su propio vocabulario. El tercio, de 333 mililitros, y el quinto o botellín, de unos 200 mililitros, son habituales en toda España, aunque en algunas zonas rurales de Castilla y Andalucía reciben nombres coloquiales como botijo para el quinto o gorda y ceporra para el tercio.

Para celebraciones populares y conciertos sobreviven los grandes formatos compartidos: el katxi, muy extendido en el norte, y el mini, habitual en Madrid, dos recipientes de gran capacidad pensados para compartir entre varias personas.

El vaso de tubo pierde protagonismo

La guía también pone el foco en la evolución del servicio de la cerveza. El tradicional vaso de tubo, muy popular durante las décadas de los años ochenta y noventa, está siendo sustituido por la copa de cristal fino.

La razón, explican desde el sector hostelero, es tanto práctica como física. Mientras el vaso de tubo obliga a sujetar la cerveza con toda la mano, favoreciendo que se caliente antes, la copa permite sostenerla por el pie y conservar mejor la temperatura de la bebida.

Más allá de los distintos nombres y recipientes, Cerveceros de España recuerda que la cerveza forma parte de la cultura gastronómica y de socialización del país. Compartida en la barra de un bar, durante un aperitivo o acompañando una comida, sigue siendo uno de los principales símbolos de encuentro entre familiares y amigos, desde un consumo moderado y acompañado de alimentos.