Jonathan Andic afirma que la indicación a la ayudante para buscar un camino extremo no era para su caminata

El hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, considera que la indicación que dice que recibió la colaboradora experta en rutas por parte de la terapeuta de la familia, la de buscar un camino supuestamente pensado para situaciones extremas, no era para él y su caminata, sino que debe corresponder a la terapia de otro cliente. Así lo han trasladado este viernes fuentes del entorno del acusado, que además afirman que él jamás tuvo conocimiento de estas indicaciones y que, en todo caso, el paseo con su padre estaba pensado para andar por la naturaleza de forma tranquila para poder conversar.

Esta excolaboradora de la terapeuta de la familia Andic acudió en dos ocasiones a declarar ante los Mossos para explicar que fue ella quien eligió esta ruta por indicación de Julia para proseguir con la terapia que llevaban haciendo padre e hijo, además de otros miembros de la familia. También explicó que ya lo había realizado con otros clientes.

Las mismas fuentes consultadas aseguran que el acusado cree que las características que se han publicado sobre la ruta de Montserrat no corresponden con el camino que hizo en diciembre de 2024, ya que es una zona concurrida y transitada por todo tipo de público. Andic tampoco mencionó que fue acompañado de esta excolaboradora una semana antes porque le dijeron que estaba "atormentada" por su papel en la elección de una ruta que acabó con un trágico accidente y la vida de Isak Andic y no soportaría la presión mediática. Los investigadores tampoco le preguntaron a Jonathan por si fue solo o acompañado.

Los planes fuera de Mango

Señalan, además, que el paseo por la naturaleza entre padre e hijo, sugerido por la terapeuta, estaba pensado y, ambos lo sabían, para hablar con calma de los planes personales inmediatos de Jonathan fuera de Mango. "Los dos estaban de acuerdo, llevaban tiempo trabajando en ello y Jonathan estaba muy ilusionado". El padre era conocedor y valedor de estos planes y así queda recogido en los mensajes y documentos que constan en la causa judicial.

Fuentes de la defensa han trasladado que las informaciones que corren sobre esta ayudante o colaboradora de la terapeuta Julia contienen "imprecisiones notables". "La terapia incluía paseos, pero han sido adjetivados con notas que Jonathan Andic ni conocía ni comparte", reiteraron.