La mezcla ideal para limpiar y eliminar manchas en casa

El agua oxigenada y el bicarbonato de sodio son dos productos habituales en muchos hogares, pero su combinación se ha popularizado como alternativa para limpiar determinadas superficies y eliminar manchas. Al mezclarse, el agua oxigenada actúa como agente oxidante, mientras que el bicarbonato funciona como un abrasivo suave, lo que permite formar una pasta útil para distintas tareas de limpieza.

Esta mezcla puede emplearse en baños, cocinas, utensilios y algunos tejidos, siempre teniendo en cuenta que conviene probarla previamente en una zona poco visible para evitar posibles daños en materiales delicados.

¿Para qué sirve esta mezcla?

Una de las aplicaciones más habituales es la limpieza de juntas de azulejos y zonas con moho. Basta con aplicar la pasta sobre la superficie, frotar con un cepillo y aclarar posteriormente con agua.

También puede utilizarse para limpiar tablas de cortar, recipientes de cocina y otras superficies donde se acumulen restos de alimentos, así como para ayudar a eliminar grasa y neutralizar olores persistentes. En utensilios de cocina, se recomienda dejar actuar la mezcla durante unos minutos antes de aclararla para facilitar la eliminación de la suciedad.

Otro de los usos más extendidos es el tratamiento de prendas blancas con manchas. Para ello, se aconseja llenar un recipiente con agua caliente, añadir dos cucharadas de la mezcla e introducir la ropa durante unos 30 minutos. Después, las prendas deben enjuagarse y lavarse con normalidad.

La proporción recomendada

Para preparar la pasta, se recomienda mezclar tres partes de bicarbonato de sodio por una parte de agua oxigenada de 10 volúmenes, hasta conseguir una textura cremosa.

Al tratarse de una mezcla cuya eficacia disminuye con el paso del tiempo, es preferible prepararla en pequeñas cantidades y utilizarla poco después. Aunque puede conservarse durante algunos días en un recipiente cerrado, no conviene almacenarla durante periodos prolongados.

Antes de aplicarla sobre superficies delicadas o tejidos, se recomienda realizar una prueba en una zona poco visible. Además, tras su uso es importante aclarar bien la superficie y ventilar la estancia cuando sea necesario.