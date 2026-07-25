El hábito mental que muchas personas pierden con la edad y que un experto recomienda recuperar

Preguntarse por qué hacemos algo, qué falta o qué se puede mejorar forma parte del proceso de pensamiento y análisis. Así lo explicó Jesús Alcoba, director creativo de La Salle Campus Madrid, en su sección semanal de La Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde celebró las 200 ediciones de su espacio dedicado a la reflexión.

Alcoba centró esta entrega en la importancia de las preguntas como herramienta para estimular el pensamiento, comprender mejor la realidad y avanzar en el conocimiento. El punto de partida de su reflexión fue una cuestión relacionada con el uso de la inteligencia artificial y la diferencia entre obtener respuestas y saber formular las preguntas adecuadas.

La pregunta como origen del pensamiento

Durante la conversación, Jesús Alcoba explicó que una de las claves del razonamiento está en la capacidad de preguntarse a uno mismo.

El director creativo de La Salle Campus Madrid señaló que, aunque una herramienta de inteligencia artificial puede ofrecer respuestas, el proceso de plantear cuestiones, valorar alternativas y decidir qué información es relevante depende todavía de la persona.

"Si haces una buena pregunta, sacas una buena respuesta", resumió durante la entrevista. Para Alcoba, la calidad de las preguntas condiciona la profundidad del análisis y permite ir más allá de los datos iniciales.

Esta idea, según explicó, también está presente en la infancia. Los niños atraviesan una etapa en la que preguntan constantemente y esa curiosidad es una de las bases del aprendizaje.

Cuestionarse para comprender mejor

Alcoba defendió que hacerse preguntas no implica necesariamente ponerse en duda, sino analizar las propias ideas y buscar una mejor comprensión de aquello que se quiere explicar.

Durante la conversación, puso como ejemplo las situaciones en las que una persona recibe una pregunta sobre una opinión que mantiene con firmeza. La necesidad de explicar con más precisión una postura puede llevar a revisar los propios argumentos y matizar las respuestas.

El director creativo señaló que preguntar también ayuda en las conversaciones y en la comunicación, ya que permite entender mejor las posiciones de otras personas antes de responder.

Los datos necesitan interpretación

Otro de los aspectos tratados fue la importancia de analizar la información más allá de las cifras. Alcoba explicó que un porcentaje, por sí solo, no siempre permite conocer la relevancia de un dato.

Durante sus talleres de comunicación, según relató, suele plantear ejemplos con cifras para mostrar que un mismo número puede tener interpretaciones diferentes dependiendo del contexto.

Para el experto, la fase más importante llega después de conocer el dato: preguntarse qué significa, con qué se puede comparar y qué información aporta realmente.

El momento de cerrar un proceso

La reflexión también abordó cuándo es necesario finalizar un trabajo o una investigación. Alcoba explicó que llega un momento en el que las preguntas que impulsaron un proyecto dejan de generar nuevas ideas y ese puede ser el punto adecuado para cerrarlo.

Relacionó esta idea con la creación artística y recordó la frase atribuida a Leonardo da Vinci de que una obra no siempre se termina, sino que se abandona. En su opinión, continuar indefinidamente un proceso puede impedir avanzar cuando la curiosidad inicial ya se ha agotado.