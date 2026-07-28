Lo multan dos veces en 40 minutos y acaba pagando 281 euros por superar un radar por solo 1 y 2 km/h

Un conductor ha sido sancionado con 100.000 florines húngaros, unos 281 euros, tras ser detectado en dos ocasiones superando el umbral de velocidad que da lugar a una multa administrativa en Hungría. Los hechos ocurrieron con apenas 40 minutos de diferencia y cada infracción fue tramitada de forma independiente, lo que elevó el importe final de la sanción.

El incidente tuvo lugar el 4 de junio en las inmediaciones de Karancsdal, en Hungría, durante una campaña de controles de velocidad llevada a cabo por las autoridades.

Según recoge la revista especializada Racing, el conductor fue detectado en un primer control circulando a 66 km/h en una vía limitada a 50 km/h. Poco después, un segundo radar registró una velocidad de 67 km/h en otro tramo con el mismo límite.

Aunque las mediciones reflejan velocidades 16 y 17 km/h por encima del límite, la normativa húngara aplica un margen técnico en los cinemómetros. Por ello, las sanciones administrativas comienzan a imponerse a partir de una velocidad registrada de 66 km/h, lo que supone superar en 1 km/h y 2 km/h, respectivamente, el umbral a partir del cual se genera automáticamente la multa.

Cada radar supone una infracción distinta

La legislación húngara considera cada medición de velocidad como una infracción independiente, incluso cuando ambas se producen en un corto intervalo de tiempo.

Como consecuencia, el conductor recibió dos sanciones separadas, cuya suma alcanzó los 100.000 florines húngaros, equivalentes a unos 281 euros.

El expediente aclara que este procedimiento forma parte del funcionamiento habitual del sistema sancionador del país y no responde a una circunstancia excepcional.

Una campaña con numerosos excesos de velocidad

Durante los controles realizados en la misma zona, las autoridades detectaron numerosas infracciones por exceso de velocidad, algunas de escasa entidad y otras de mayor gravedad.

Según las informaciones publicadas por medios húngaros, uno de los casos más destacados fue el de un conductor que circulaba a 105 km/h en una carretera limitada a 50 km/h. En ese supuesto, la sanción asciende a 140.000 florines húngaros, alrededor de 393 euros.

También se registró otro conductor que fue detectado a 72 km/h y 77 km/h en dos controles distintos, lo que dio lugar a multas por un total de 130.000 florines húngaros, unos 365 euros.

Un sistema distinto al de otros países

El caso ha llamado la atención porque pone de manifiesto las diferencias entre la normativa húngara y la de otros países europeos.

En Hungría, cada lectura de un radar se tramita por separado, por lo que varios excesos de velocidad registrados en un mismo desplazamiento pueden traducirse en varias sanciones independientes.

Además, la aplicación de los márgenes técnicos de los radares hace que la multa administrativa no se active exactamente al superar el límite de la vía, sino cuando la velocidad registrada rebasa el umbral fijado por la normativa para ese tipo de control.