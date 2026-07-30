De la Fuente corona una semana intensa: del tatuaje de Cucurella al homenaje en Telefónica

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha culminado una semana de fuerte protagonismo público que ha trascendido el ámbito estrictamente deportivo. Tras convertirse en protagonista indirecto del tatuaje que el internacional Marc Cucurella se realizó con su rostro para cumplir una promesa después de conquistar el Mundial, el técnico riojano mostró también su solidaridad con los vecinos afectados por los incendios en la Comunidad de Madrid y cerró la semana con un homenaje institucional en la sede de Telefónica.

Durante esta semana, De la Fuente volvió a ganar relevancia cuando Marc Cucurella hizo público el tatuaje con el rostro del seleccionador, cumpliendo el compromiso adquirido si España lograba proclamarse campeona del mundo, un gesto que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos más comentados de la celebración del título.

Días antes, el seleccionador había acompañado a los vecinos afectados por los incendios forestales en la Sierra de Madrid, trasladando un mensaje de apoyo y cercanía a las personas que sufrieron las consecuencias de los fuegos y participando en un acto de respaldo institucional junto a autoridades.

El broche a esta intensa semana llegó en Distrito Telefónica, donde fue recibido por el presidente de la compañía, Marc Murtra, en un encuentro con más de un millar de directivos, empleados y familiares. Durante el acto, De la Fuente hizo entrega de una camiseta oficial de la selección española utilizada durante la conquista del Mundial, que pasará a formar parte del museo corporativo de Telefónica como recuerdo permanente del segundo título mundial de España.

Murtra agradeció al seleccionador haber permitido a Telefónica "aportar un grano de arena para una victoria tan extraordinaria" a través del patrocinio de la Real Federación Española de Fútbol y destacó que la compañía entiende este tipo de alianzas como un apoyo a "grandes proyectos sociales y de país". Asimismo, elogió el liderazgo de De la Fuente y los valores de deportividad, trabajo en equipo y humildad transmitidos por la selección campeona del mundo.

Por su parte, el seleccionador aseguró sentirse emocionado por el recibimiento y defendió que el éxito deportivo debe seguir sustentándose en "una base sólida de valores y de principios" que sirva de ejemplo para las nuevas generaciones. El encuentro refuerza además la alianza entre Telefónica y la Real Federación Española de Fútbol, vigente hasta 2030, con Movistar como operador oficial de las selecciones nacionales.