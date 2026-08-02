Caldea estrena una versión ampliada del espectáculo YCE durante el mes de agosto

Caldea presenta este agosto YCE Extended, la versión ampliada de su espectáculo inmersivo en la Gran Laguna, que se podrá ver a partir del 7 de agosto, a las 11:30 horas y a las 21:40 horas. La propuesta incorpora nuevas disciplinas acrobáticas y una puesta en escena aún más espectacular para ofrecer a los visitantes una experiencia más inmersiva.

Esta novedad refuerza una oferta de verano que también incluye la renovación de la carta del Restaurante Blu, el éxito de los bares acuáticos de las instalaciones Classic y Premium y unos horarios ampliados para que los visitantes puedan disfrutar al máximo del centro de ocio termal.

Inspirado en la transformación del hielo en movimiento, YCE es una propuesta artística creada exclusivamente para la Gran Laguna que combina banda sonora original, iluminación, juegos de agua y acrobacias para integrar el arte dentro del recorrido de los visitantes. Con YCE Extended, esta experiencia se amplía con nuevas disciplinas aéreas: pole, aro aéreo y telas acrobáticas, que aportan aún más dinamismo y espectacularidad en la puesta en escena.

En el Restaurante Blu, la propuesta gastronómica se ha ampliado con la introducción de platos naturales y saludables como el pollo coquelet a la brasa con patata al caliu y el lomo de bacalao a la brasa con verduritas frescas de temporada.

El año pasado, Caldea culminó la reforma integral del espacio exterior del spa, transformando la antigua laguna en un auténtico lago de montaña. Este verano, en su segunda temporada de funcionamiento, este espacio se consolida como el mejor valorado por la clientela, tanto por su amplia zona de baño como por la incorporación del nuevo bar acuático, que permite disfrutar de smoothies, refrescos, cócteles y champán sin salir del agua.

A causa de las obras de construcción del Caldea Hotel a la Torre, el lago exterior tiene unos horarios de acceso restringidos: está abierto de 11:00 a 13:30 y de 19:00 hasta la hora de cierre; los domingos, está abierto durante todo el día. Excepcionalmente, del 10 al 15 de agosto, está abierto únicamente de 19:00 hasta la hora de cierre. El resto de instalaciones Classic y Premium están abiertas de las 9:00 hasta las 23:59 y el Spa Infantil de 10:00 a 16:00.