El tatuador de Cucurella suma otro icono a una cartera de estrellas con Alcaraz, LeBron James, Drake y Vinicius

El tatuador murciano Joaquín Ganga ha vuelto a situarse en el foco internacional tras ser el autor del tatuaje con el que el futbolista Marc Cucurella ha inmortalizado su promesa de tatuarse el rostro del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, después de que España conquistara el Mundial 2026. Un trabajo que convierte al defensa en el último gran nombre de una exclusiva lista de clientes que incluye a Alcaraz, LeBron James, Drake y Vinicius, entre otras figuras del deporte, la música y el entretenimiento internacional.

El artista, natural de El Palmar (Murcia) y afincado entre España y Los Ángeles, está considerado uno de los tatuadores de mayor prestigio del mundo gracias a su estilo hiperrealista. Diversas publicaciones especializadas destacan que puede llegar a cobrar hasta 100.000 dólares por una jornada de trabajo y que su estudio californiano recibe habitualmente a celebridades internacionales.

Entre los deportistas que han confiado en Joaquín Ganga figuran el tenista Carlos Alcaraz, que ha convertido en tradición tatuarse un recuerdo de cada Grand Slam conquistado; LeBron James; Vinicius Júnior; Ilia Topuria; Kevin Durant; Lonzo Ball; Ryan García; Saúl Canelo Álvarez; Bronny James; Mariano Díaz y ahora también Marc Cucurella.

Su cartera de clientes también reúne a destacados artistas internacionales como Drake, Post Malone, Anuel AA, Nicky Jam, Arcángel, Tyga, Chris Brown, Jason Derulo, Lil Uzi Vert, Lil Durk y Travis Barker, además de personalidades del mundo del entretenimiento como Heidi Klum, Georgina Rodríguez, el streamer Kai Cenat, el creador de contenido WillyRex y el influencer Ceciarmy, que documentó el tatuaje de Cucurella.

La repercusión internacional de Ganga no solo se explica por sus clientes. En 2019 alcanzó notoriedad al realizar un gigantesco retrato hiperrealista de Salvador Dalí sobre piel sintética, considerado uno de los mayores proyectos de tatuaje desarrollados hasta la fecha, consolidando su reputación como uno de los referentes mundiales del hiperrealismo aplicado al tatuaje.

Con la incorporación de Cucurella a su lista de clientes, Joaquín Ganga vuelve a protagonizar uno de los tatuajes más mediáticos del año, reforzando una trayectoria que le ha convertido en uno de los artistas españoles con mayor reconocimiento internacional dentro de esta disciplina.