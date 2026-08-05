Evacuados y playas cerradas por la llegada masiva de carabelas portuguesas a la costa vasca

Las autoridades sanitarias y los servicios de socorrismo del País Vasco han extremado las precauciones en la costa cantábrica debido a una masiva afloración de carabelas portuguesas, impulsadas hacia la orilla por los vientos de componente noreste. El incremento de ejemplares en el agua, de entre cinco y diez centímetros de cuerpo en las últimas jornadas, ha forzado el cierre temporal de varias playas de la zona y la activación de avisos preventivos a lo largo del litoral.

La mayor concentración de incidencias se ha registrado en Gipuzcoa. En San Sebastián, los protocolos de actuación obligaron a prohibir totalmente el baño en las playas de La Concha y Ondarreta tras localizarse al menos quince y diez ejemplares, respectivamente. En este última playa ya se había tenido que restringir el baño durante tres horas en la jornada del sábado.

En la playa de Zurriola se contabilizaron unas 30 asistencias el fin de semana y el acceso al agua se limitó exclusivamente al área próxima al espigón del Kursaal, único punto donde no se detectó su presencia. Asimismo, los servicios de emergencia realizaron intervenciones en las playas de Mutriku y Santiago de Zumaia, mientras que en Deba y Zarautz se mantuvo la recomendación de extremar la precaución.

La peligrosidad del veneno ha requerido varias evacuaciones de urgencia a centros de salud y hospitales. El suceso más grave tuvo lugar el domingo en Getaria, donde un nadador tuvo que ser trasladado a un centro sanitario tras sufrir la picadura simultánea de dos o tres carabelas portuguesas. En Zarautz, las autoridades llegaron a decretar la prohibición total del baño durante la tarde, y una mujer de 58 años requirió traslado en ambulancia al centro de salud local tras sufrir también una picadura.

La presencia de las carabelas se ha extendido también a la provincia de Bizkaia. Según los datos facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en la playa de Ereaga, en Getxo, una mujer tuvo que ser evacuada en ambulancia al Hospital de Urduliz. En Barinatxe, en Sopela, se atendió a dos personas, precisando también una de ellas de ser trasladada al centro hospitalario de Urduliz. Por su parte, en Plentzia se registraron dos asistencias adicionales, entre ellas la de un niño de nueve años que fue derivado al Hospital de Cruces.

Ante esta masiva presencia en el agua y en la orilla, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha reiterado la necesidad de extremar la precaución y ha recordado a los usuarios la importancia de "evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas" y "no tocarlas, aunque estén en la arena", puesto que los filamentos conservan su toxicidad incluso una vez muertos.

En el caso de sufrir una picadura, las autoridades recomiendan acudir de forma inmediata al puesto de socorro más cercano y evitar estrictamente frotar o rascar la zona afectada. La limpieza de la herida debe realizarse siempre con agua de mar y nunca con agua dulce, y la retirada de los restos adheridos a la piel se debe efectuar con una pinza o con las manos protegidas por guantes. Como medida adicional para aliviar los síntomas y contener la inflamación, se aconseja aplicar frío en la zona, aunque se reitera la importancia de acudir a un puesto de socorro para ser tratado de la mejor forma posible.