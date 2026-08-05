Una EdTech española, entre las mejores 50 del mundo según el ranking de la revista 'TIME' y Statista

The Valley Business & Tech School, perteneciente al Grupo UAX, ha alcanzado el puesto 50 en el ranking World's Top EdTech Companies 2026, elaborado por la revista TIME en colaboración con Statista. La escuela de negocios española se sitúa así entre las 50 compañías de tecnología educativa mejor posicionadas del mundo en una clasificación internacional que reúne a las 500 empresas con mayor puntuación del sector.

La edición de 2026 es la tercera entrega de este ranking y se basa en un estudio cuantitativo realizado sobre alrededor de 6.500 compañías dedicadas al desarrollo y la prestación de tecnologías, productos o servicios educativos. La clasificación se construye a partir de dos dimensiones: la fortaleza financiera, que representa el 70% de la puntuación, y el impacto en la industria, que supone el 30% restante, y contempla parámetros como el catálogo de productos y servicios, su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cantidad y el valor de la propiedad intelectual y diferentes indicadores de tráfico web.

La destacada posición de The Valley en esta clasificación supone un paso más en su consolidación como escuela de negocios especializada en marketing, inteligencia artificial y data, dirigida tanto a profesionales como a organizaciones. Su propuesta busca proporcionar los conocimientos y las competencias que exige actualmente el mercado laboral, trasladando la IA y el uso de los datos a la realidad concreta de cada profesión, función empresarial y sector de actividad.

"Recibir un reconocimiento de una publicación como TIME es, sobre todo, una confirmación de que el mercado está evolucionando en la dirección que llevamos años impulsando. La inteligencia artificial ha dejado de ser una conversación tecnológica para convertirse en una cuestión de negocio, liderazgo y talento. En un contexto en el que todas las organizaciones tendrán acceso a tecnologías similares, la verdadera ventaja competitiva estará en las personas capaces de integrarlas en la toma de decisiones y generar impacto real. En The Valley trabajamos precisamente para desarrollar ese perfil de profesionales y directivos: personas preparadas para convertir la tecnología en transformación y resultados", señala la directora de The Valley y The Valley Talent, Ana Villalba.

Además, el ranking llega en un momento en el que el aprendizaje digital y la inteligencia artificial están transformando la forma de adquirir conocimientos y desarrollar nuevas capacidades. Según apunta TIME, el acceso a herramientas digitales de aprendizaje se ha asociado, en términos generales, con mejores resultados educativos, mientras que la Unesco sitúa la alfabetización juvenil mundial en el 93%, aunque todavía 739 millones de jóvenes y adultos carecen de competencias básicas de lectura y escritura. Un escenario que refleja tanto el alcance logrado por la educación como la necesidad de continuar desarrollando soluciones tecnológicas capaces de ampliar el acceso y responder a las nuevas demandas formativas.

Programas especializados

La propuesta de The Valley se apoya en metodologías orientadas a la aplicación inmediata del conocimiento, el desarrollo de proyectos reales y la participación de profesores y mentores que ejercen su actividad profesional en empresas líderes de sus sectores. Sus contenidos se actualizan de forma continua para incorporar los últimos avances tecnológicos y las nuevas necesidades que surgen en el mercado.

Además de capacitar a profesionales, The Valley también acompaña a organizaciones que necesitan preparar a sus equipos y líderes para trabajar en un entorno marcado por la IA y los datos. Su modelo combina formación ejecutiva, programas especializados y soluciones adaptadas a los retos de cada compañía, con el propósito de trasladar el aprendizaje a iniciativas y proyectos con aplicación real.

La escuela ofrece diferentes formatos para responder a las necesidades de profesionales, equipos y empresas, desde programas de especialización y másteres hasta microlearning y formación in company. Esta flexibilidad permite adaptar los conocimientos, la duración y la metodología a los objetivos de cada colectivo.

En este sentido, el reconocimiento obtenido en el ranking World's Top EdTech Companies 2026 refuerza el posicionamiento de The Valley de continuar desarrollando una formación conectada con la transformación de las organizaciones y con las capacidades que necesitan los profesionales para desenvolverse en un mercado laboral condicionado cada vez más por la inteligencia artificial y el valor estratégico de los datos.