El Riyadh Air Metropolitano, único estadio español reconocido entre los mejores del mundo para disfrutar de conciertos

El Riyadh Air Metropolitano ha sido incluido en el Stadium Stars 2026, una lista que reconoce a los 20 espacios más destacados del mundo para acoger conciertos multitudinarios. El estadio madrileño es el único representante español en esta edición, integrada en el informe anual Global Stadium Report.

La distinción está elaborada por IQ Magazine, publicación británica especializada en la industria internacional de la música en directo, a partir de las propuestas y valoraciones de profesionales del sector. Junto al Riyadh Air Metropolitano aparecen escenarios como Wembley y el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres; el Stade de France, en París; el Johan Cruijff Arena, en Ámsterdam; o el SoFi Stadium, en California. No se trata de una clasificación por puntuación, sino de una selección de instalaciones especialmente preparadas para recibir las giras de mayor envergadura.

La presencia del recinto madrileño en esta lista refleja su evolución como sede de producciones musicales de gran formato, una actividad que compagina con su uso deportivo. Su capacidad para adaptar los espacios, coordinar dispositivos complejos y atender a decenas de miles de espectadores ha contribuido a reforzar su presencia en el circuito internacional de conciertos.

Esa proyección se hizo especialmente visible con los 10 conciertos de la residencia del artista puertorriqueño Bad Bunny celebrados entre finales de mayo y mediados de junio en el Riyadh Air Metropolitano. Más de 630.000 personas asistieron a las actuaciones, cuyo impacto económico se estimó en hasta 212 millones de euros por la actividad generada en el alojamiento, la restauración, el transporte, el comercio, el ocio y la contratación de personal.

La incorporación a Stadium Stars 2026 supone también un impulso para la posición de Madrid dentro del mapa mundial de las grandes giras de artistas internacionales. Como único estadio español elegido, el Riyadh Air Metropolitano refuerza la capacidad de la capital para atraer espectáculos únicos y consolida su papel como una de las principales infraestructuras destinadas a grandes eventos.