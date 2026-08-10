Casa ISDIN retransmitirá en directo el eclipse solar en un evento divulgativo que unirá ciencia y música

El laboratorio internacional ISDIN celebrará un evento este miércoles en su espacio del paseo de Gracia en Barcelona en el que ofrecerá la retransmisión en directo del eclipse solar y, posteriormente, una sesión de DJ. El encuentro combinará divulgación y entretenimiento para todas aquellas personas que quieran disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares.

La iniciativa, puesta en marcha por la compañía líder en fotoprotección y dermatología, quiere aprovechar el interés que despierta este fenómeno astronómico para acercar a la sociedad un mensaje basado en la evidencia científica. "Queremos explicar un hecho poco conocido: aunque el Sol quede oculto, la radiación ultravioleta sigue presente. Comprender cómo interactúa la radiación solar con la piel es el primer paso para protegerla mejor", explicó el ceo de ISDIN y doctor en astrofísica, Juan Naya.

En esta línea, justo antes de la retransmisión del eclipse, el laboratorio estrenará un documental científico de 15 minutos presentado por el propio Juan Naya junto a Anik De Groof, responsable de una de las misiones de la Agencia Espacial Europea (ESA). La pieza profundiza sobre la figura del Sol, explica qué es exactamente un eclipse solar, qué ocurre con la radiación ultravioleta cuando el Sol se oculta y qué efectos tiene sobre la piel, con el objetivo de informar a la población y promover hábitos seguros de observación y protección.

Tras la proyección del documental, que posteriormente estará disponible en la app y web de ISDIN, y la retransmisión del eclipse, la jornada culminará con una sesión de música de la mano de un DJ.

Este evento se enmarca en la campaña 'Sun IS OUT, UV Is Still IN', que utilizará los eclipses solares visibles desde Europa entre 2026 y 2028 como una oportunidad para divulgar conocimiento sobre el Sol, la radiación ultravioleta y la salud de la piel. A través de esta iniciativa, ISDIN quiere contribuir a que un fenómeno astronómico de gran impacto visual sirva también para promover hábitos de fotoprotección basados en la evidencia científica.