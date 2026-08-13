La foto viral del skater español Danny León en pleno eclipse que asombra al mundo

El skater madrileño Danny León, deportista olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en París 2024, aprovechó el eclipse solar en España para inmortalizarse haciendo un 'truco' —salto en su argot— en uno de los momentos más espectaculares de este fenómeno astronómico, cuando la Luna tapaba completamente el Sol.

"El truco de mi vida", reconoció el propio deportista en la publicación de Instagram donde subió el vídeo de esta hazaña, que se ha viralizado en las redes sociales y ya roza los 10 millones de visualizaciones en su cuenta, siendo ya una de las imágenes más icónicas del eclipse solar de este miércoles.

Danny León es uno de los grandes referentes españoles del 'skate' de 'park' y 'bowl', con un extraordinario historial en el festival de O Marisquiño, en Vigo, llegando a representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

La icónica imagen fue tomada en Novales, un pequeño pueblo de la provincia de Huesca, de poco más de 150 habitantes y a menos de una hora de Zaragoza, según ha explicado este jueves a la agencia EFE el propio deportista, ya de vuelta en Móstoles, su ciudad natal.

"Todo surge de una idea de Jaicano, el fotógrafo, y yo, que ya habíamos trabajado conjuntamente haciéndonos fotos con el Sol, otros días con la Luna, y vino una tercera persona, Gochi, el cámara, y dijo: 'Molaría mucho hacerlo con el eclipse que va a haber'", señala el skater.

León, que nos recibe en el 'skatepark' de su ciudad donde entrena habitualmente y que él mismo ayudó a construir dando algunas orientaciones sobre la configuración de la pista, confiesa que no se esperaba toda la repercusión que está teniendo a nivel nacional la imagen, que fue rodada con mucha preparación.

"Jaicano buscó la localización, que es muy 'friki' para esas cosas, y vio cómo era técnicamente el eclipse, por dónde va a caer, qué altura se necesitaba. Contactamos con SB Ramps, montaron una rampa y el día antes del eclipse fuimos a probarla", detalla el deportista, quien lo presenta como una auténtica labor de equipo.

Desde el cámara, que buscó muchas zonas por España para conseguir "dónde se iba a ver mejor, durante más tiempo, y dónde mejor se iba a ver el anillo", hasta SB Ramps, una mini empresa de módulos de 'skate' que "diseñó, recortó y trajo en su furgo todas las piezas" para montarlo 'in situ'.

"Por la noche probamos un poco cómo sería con poca luz, porque durante el eclipse se iba a ir la luz, y al día siguiente ya estábamos listos. Cogimos un teléfono, porque ellos estaban a 500 metros de distancia y justo en el momento en que coincidió el anillo, que parecía que había fuego alrededor, salió el truco que estábamos practicando", añade.

Aunque en estos momentos está centrado en su objetivo de volver a clasificarse para unos Juegos Olímpicos, los de Atlanta 2028, Danny León admite que ya están pensando qué pueden hacer para el próximo eclipse que se dará en España el año que viene, que será también total en zonas como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla.

"Hemos hablado, pero el eclipse va a ser más alto, así que habría que ver qué podemos hacer. Pero sería algo nuevo, hay que reinventarse, ya veremos, porque esto ya se ha hecho y seguramente mucha gente el año que viene lo intentará. Creo que tenemos cuatro minutos, será más tiempo. Le daremos una vuelta", concluye.