La sequía del Danubio deja al descubierto una moto nazi y dos soldados alemanes

La sequía que castiga buena parte de Europa está transformando el Danubio y haciendo emerger parte de la historia que permanecía bajo sus aguas. El acusado descenso del caudal ha propiciado dos hallazgos separados por cientos de kilómetros: en pleno Budapest han aparecido una motocicleta militar alemana y los restos de dos combatientes de la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Bulgaria han quedado expuestos vestigios de una construcción de época romana.

El descubrimiento más reciente se encuentra en la orilla de Buda, a la altura de la plaza Batthyány y frente al Parlamento húngaro. Allí, el pasado 2 de agosto, fue localizada una motocicleta DKW NZ 350-1 que había permanecido sepultada en el entorno portuario desde los últimos compases de la guerra.

Se trata de un modelo fabricado en Sajonia desde 1944 para su utilización militar. Pese a las ocho décadas transcurridas, la moto presenta un notable estado de conservación. La explicación estaría en el propio lugar donde quedó enterrada: la presencia de gasóleo procedente de las embarcaciones en el lodo habría protegido el metal frente a la corrosión.

El hallazgo llevó a ampliar los trabajos en la zona. Durante las jornadas del 3 y 4 de agosto, Gábor Kohlrusz, exhumador de la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra, recuperó los esqueletos de dos soldados alemanes y diversos objetos que podrían resultar determinantes para reconstruir quiénes eran y cuál fue su recorrido durante el conflicto.

Dos chapas que pueden resolver el misterio

Entre las piezas recuperadas hay dos chapas de identificación militar que se han conservado completas. Una está vinculada a la Wehrmacht y la otra a las Waffen-SS, aunque todavía debe comprobarse que pertenecieran a los dos hombres encontrados junto a ellas.

Que las chapas estén intactas ofrece además una pista sobre lo sucedido. El procedimiento seguido cuando fallecía un militar alemán consistía en dividir la identificación en dos: una mitad quedaba junto al cuerpo y la otra era remitida a Berlín para dejar constancia de la muerte. En este caso no se produjo esa separación, lo que apunta a que las familias pudieron quedarse sin recibir una confirmación oficial del fallecimiento.

La excavación tampoco ha estado exenta de riesgos. En el mismo entorno aparecieron minas anticarro Tellermine 35 de fabricación alemana, por lo que fue necesaria la participación de especialistas en desactivación de explosivos.

Los investigadores han recuperado asimismo una alianza de oro, un bidón de gasolina y un Kuban-Schild. Este último objeto es un distintivo militar instituido en 1943 y concedido a quienes participaron en los combates de la cabeza de puente de Kubán, en territorio de la entonces Unión Soviética. Su presencia entre los efectos encontrados permite plantear que al menos uno de los fallecidos había pasado por el frente oriental antes de terminar en Budapest.

La búsqueda de una identidad

La prioridad es ahora averiguar quiénes eran los dos hombres. La Comisión Alemana de Tumbas de Guerra recurrirá para ello al estudio antropológico de los restos, del que pueden extraerse datos sobre la edad o la estatura. Determinados elementos de la dentadura también pueden ofrecer pistas sobre su procedencia.

Arne Schrader, responsable del departamento de cementerios de guerra y relaciones internacionales de la institución, ha explicado a Infobae que "se pueden evaluar, entre otros, el sacro y las epífisis de los huesos largos, y las muelas del juicio también pueden aportar información".

La vinculación de una de las chapas con las Waffen-SS introduce otro elemento en la investigación. Esta fuerza llegó a contar con unos 900.000 integrantes, entre los que hubo voluntarios extranjeros y, especialmente durante la fase final de la guerra, reclutas forzosos, además de miembros ideológicamente comprometidos con el nazismo. En 1946, los juicios de Núremberg declararon a las SS organización criminal por su implicación en crímenes de guerra y en el Holocausto.

En declaraciones recogidas por Infobae, Schrader señala que esta circunstancia no modifica el procedimiento de la institución: "Tratamos a todos los muertos de guerra que recuperamos por igual y nos adherimos así a los acuerdos sobre tumbas de guerra celebrados entre la República Federal de Alemania y el Estado respectivo, y a las competencias codificadas en ellos según el derecho internacional".

Está previsto que los dos cuerpos sean sepultados en noviembre de 2026 en el cementerio militar alemán de Budaörs, situado a las afueras de Budapest y donde ya descansan más de 16.600 muertos de guerra. La motocicleta seguirá otro camino: será conservada para incorporarse en el futuro a la colección del Museo de Historia Militar de Budapest.

La Comisión Alemana de Tumbas de Guerra considera además que el descenso del nivel del río podría facilitar la aparición de nuevos restos de embarcaciones y víctimas de la contienda.

Del frente de 1945 a la época romana

El fenómeno no se limita a Hungría ni a los vestigios de la Segunda Guerra Mundial. Centenares de kilómetros río abajo, en Bulgaria, la retirada de las aguas ha permitido volver a observar los cimientos del conocido como Puente de Constantino.

La infraestructura fue levantada en el año 328 para unir las dos orillas del Danubio en territorios que hoy pertenecen a Bulgaria y Rumanía. Alcanzaba alrededor de 2,5 kilómetros y se mantuvo en pie durante aproximadamente siete décadas.

Detrás de ambos hallazgos se encuentra una situación mucho menos favorable para el presente del río. La combinación de una sequía persistente y varias olas de calor continúa reduciendo el caudal del Danubio en Bulgaria. En las inmediaciones de Ruse, las aguas han llegado a quedar 104 centímetros por debajo del nivel mínimo considerado seguro para la navegación.