El histórico eclipse deja más de 530 asistencias médicas en once comunidades autónomas

El histórico eclipse total registrado este miércoles, que sumió a más de la mitad de España en una profunda oscuridad, se ha saldado con más de 530 asistencias médicas en once comunidades autónomas. La inmensa mayoría de las atenciones han estado motivadas por dolencias oculares leves, mareos e incidencias asociadas al intenso calor o a pequeñas contusiones durante la observación del fenómeno astronómico.

Cataluña, Madrid y Euskadi encabezan las asistencias

Cataluña ha sido la comunidad con mayor volumen de asistencias, atendiendo a 134 personas entre las 7:00 horas del miércoles y las 13:30 horas del jueves, de las cuales 40 presentaron afecciones oftalmológicas.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha sumado un total de 101 asistencias médicas hasta las 9:00 horas del jueves, según datos de la Consejería de Sanidad. Las principales causas fueron mareos, molestias visuales y consultas informativas sobre posibles secuelas.

En Euskadi, el servicio vasco de salud (Osakidetza) atendió a 58 personas por patologías oculares leves (22 en atención primaria y 36 en urgencias hospitalarias). La jefa de Sección de Urgencias del Hospital Universitario Donostia, Oihana Ormazabal, confirmó que no se registraron lesiones graves.

Incidencias en el resto del territorio

La afluencia a los centros sanitarios se ha repetido en diversos puntos de la geografía española.

Los hospitales andaluces recibieron hasta el mediodía de este jueves un total de 44 consultas en urgencias oftalmológicas. Ningún caso revistió gravedad ni requirió ingreso.

La Región de Murcia registró 32 atenciones por problemas oftalmológicos, el Servicio Murciano de Salud (SMS) precisó que ninguna requirió ingreso hospitalario o intervención quirúrgica.

El dispositivo especial del 061 en Aragón prestó una treintena de asistencias o consultas telefónicas entre el 10 y el 13 de agosto. Todas fueron leves, motivadas principalmente por contusiones y pequeñas curas.

Baleares contabilizó 20 personas atendidas en atención primaria y hospitales por lesiones oculares, además de 14 llamadas al 112.

El Servicio de Emergencias Sanitarias (SESCV) de la Comunidad Valenciana realizó 20 atenciones: tres por problemas oftalmológicos leves, once por traumatismos o contusiones, cinco por lipotimias y una por ansiedad.

La Rioja registró 20 atenciones en el Hospital San Pedro por molestias oculares, de las cuales cuatro presentaban lesiones compatibles con la exposición al evento.

Por su parte, Galicia notificó 19 incidencias, en su mayoría consultas preventivas sin síntomas, caídas y crisis de ansiedad.

La consejera de Salud de Asturias, Concepción Saavedra, cifró en 18 las consultas en atención primaria vinculadas al eclipse, de un total de 64 pacientes que acudieron por motivos oculares.

Castilla-La Mancha registró 18 incidencias, relacionadas con mareos o malestar general por el intenso calor, o bien por consultas tras haber observado el eclipse sin protección.

Castilla y León atendió 10 incidentes, de los cuales solo uno correspondió a molestias oculares.

Contabilizó un total de 9 atenciones (siete de carácter oftalmológico y dos por efectos del calor) Navarra.

Mientras que Extremadura atendió a 3 pacientes por alteraciones visuales.

Cantabria transcurrió con normalidad. Las llamadas al 112 aumentaron en 52 y los Puestos de Mando Avanzado gestionaron varias incidencias ajenas al eclipse.