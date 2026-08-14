¿Abre Mercadona el 15 de agosto? Horario de los supermercados en el festivo nacional

El sábado 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen, una festividad de carácter nacional que es día no laborable en toda España. Al coincidir este año en sábado, los horarios habituales de comercios y supermercados se verán modificados y dependerán de cada cadena y establecimiento.

La jornada coincide además en Madrid con la celebración de la Fiesta de la Paloma y con una de las fechas de mayor movimiento del verano, por lo que quienes necesiten hacer la compra tendrán que comprobar previamente si su supermercado de referencia abre y cuál será su horario.

Aunque muchos establecimientos permanecerán cerrados por el festivo, varias cadenas mantendrán abiertas parte de sus tiendas, en algunos casos con horarios reducidos.

Mercadona

Mercadona abrirá la mayoría de sus establecimientos de 9:00 a 15:00 horas este sábado 15 de agosto, un horario reducido respecto al habitual, que suele ser de 9:00 a 21:30 horas.

La cadena cerrará sus tiendas el domingo 16 de agosto. Además, los establecimientos de Mercadona del País Vasco permanecerán cerrados durante el festivo.

La compañía recomienda consultar su buscador oficial para comprobar si la tienda más cercana abre y conocer su horario concreto.

Lidl

En el caso de Lidl, no habrá un horario único para todos los establecimientos. La cadena alemana aplicará una política diferente según la localidad y la tienda, por lo que algunos supermercados abrirán con normalidad, otros tendrán una jornada reducida y algunos permanecerán cerrados.

Lidl dispone de un localizador de establecimientos en el que se puede consultar el horario previsto para este sábado 15 de agosto.

Carrefour

Los establecimientos de Carrefour, incluidos Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour Bio, cuentan con horarios diferentes en función de la tienda y la localidad.

La mayoría de los centros que tienen autorización para abrir domingos y festivos abrirán este sábado 15 de agosto, aunque el horario dependerá de cada establecimiento. La compañía permite consultar esta información en su buscador de tiendas.

Alcampo

Una buena parte de los establecimientos de Alcampo abrirá durante el 15 de agosto, aunque con diferencias según el centro.

En líneas generales, los supermercados que abran aplicarán un horario reducido de 9:00 a 20:00 horas, frente al horario habitual de los sábados, que puede extenderse hasta las 22:00 horas.

No obstante, algunos establecimientos permanecerán cerrados, por lo que conviene comprobar previamente el horario del centro concreto.

Aldi

Aldi también mantendrá abiertas numerosas tiendas durante este festivo. El horario puede variar ligeramente según el establecimiento, aunque de forma general los supermercados operarán entre las 9:00 y las 22:00 horas.

La cadena cuenta con un localizador para consultar el horario específico de cada tienda.

DIA

Los supermercados DIA presentan una situación más variable, ya que buena parte de sus establecimientos son franquicias y cada tienda puede determinar su apertura dentro de las condiciones autorizadas.

En términos generales, numerosos establecimientos abrirán con horario reducido durante el 15 de agosto. Entre los horarios previstos se encuentran jornadas de 9:30 a 15:00 horas o de 10:00 a 14:30 horas.

La cadena recomienda consultar su buscador para comprobar el horario de cada tienda.

Supercor

Los supermercados Supercor, pertenecientes al grupo El Corte Inglés, suelen contar con establecimientos que abren domingos y festivos.

Este sábado 15 de agosto, los horarios previstos para los establecimientos abiertos se sitúan entre las 9:00 o las 10:00 horas y las 22:00 horas, dependiendo de la tienda.

Hipercor

En Hipercor también habrá diferencias entre establecimientos. Aunque muchas de sus tiendas tienen habitualmente un horario de 9:00 o 10:00 a 22:00 horas de lunes a domingo, este sábado algunos centros abrirán mientras que otros permanecerán cerrados por el festivo.

Por ello, es necesario consultar previamente el horario del establecimiento concreto.

Ahorramás

Muchas tiendas de Ahorramás abrirán este 15 de agosto de 9:00 a 21:30 horas, aunque no todos los establecimientos lo harán.

La cadena dispone de un buscador de tiendas para comprobar si el supermercado más cercano permanecerá abierto durante la jornada festiva.