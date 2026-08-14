Los "dos eclipses" de la Basílica del Pilar: la NASA ensalza la espectacular foto del fenómeno en España

La NASA eligió este jueves 13 de agosto como foto del día una imagen del eclipse total de Sol que se pudo ver en España el día anterior, 12 de agosto. Concretamente, la corona solar se ve encima de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, mientras que su reflejo aparece en el río Ebro.

Así, la NASA ha compartido la imagen asegurando que mostraba "dos eclipses". "Quienes presenciaron la totalidad pudieron sentir un escalofríño, el silencio de los pájaros, el zumbido confuso de los insectos y la admiración compartida por muchos", explica en su web.

El del 12 de agosto fue el primer gran eclipse solar total vivido en España desde hace más de 100 años. La sombra del Sol también se proyectó sobre Siberia, Groenlandia, Islandia y Portugal. Además, la NASA ha explicado que este tipo de fenómenos se estudian porque "ayudan a los científicos a comprender por qué la corona es millones de grados más caliente que la superficie del Sol", entre otros motivos.

Por ello, pide la colaboración de "ciudadanos entusiastas" para que contribuyan a estos estudios registrando cómo reacciona la fauna silvestre, fotografiando la corona y monitoreando la temperatura del aire y las nubes.