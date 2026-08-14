¿Se bebe más alcohol en vacaciones? El auge del tardeo impulsa las bebidas sin alcohol en España

Con la llegada del verano, las terrazas se llenan, aumentan los encuentros con amigos y familiares y se multiplican los momentos de ocio al aire libre. Pero frente a la idea tradicional de que las vacaciones y el buen tiempo implican necesariamente beber más alcohol, los hábitos de consumo están cambiando. Cada vez más españoles optan por bebidas sin alcohol o bajas en alcohol, conocidas como bebidas No&Lo, para disfrutar de los encuentros sociales sin renunciar a la moderación.

Así lo recoge el informe El mercado de las bebidas No&Lo Alcohol. La influencia del tardeo en los nuevos hábitos de consumo, elaborado por EAE Business School. El estudio señala que la oferta y el consumo de estas bebidas han aumentado un 18% en los últimos tres años y que España se ha consolidado como uno de los mercados de referencia a nivel internacional.

De hecho, España lidera el consumo mundial per capita de cerveza sin alcohol, que representa el 14% del consumo total de cerveza. Además, ocupa el segundo puesto mundial en consumo de vino bajo en alcohol o desalcoholizado, solo por detrás de Alemania. El informe apunta también a un fuerte crecimiento internacional del mercado No&Lo durante los próximos años.

El ‘tardeo’ cambia la forma de socializar

Una de las claves de esta transformación está en el auge del tardeo, el afterwork y otras formas de ocio que adelantan los encuentros sociales a horas más tempranas. En lugar de concentrar el consumo en la noche, estas fórmulas permiten prolongar las reuniones durante más horas y favorecen la aparición de nuevas ocasiones de consumo.

Según la encuesta realizada por EAE Business School a 1.000 consumidores, casi el 55% de las personas de entre 18 y 44 años consume bebidas No&Lo durante los tardeos o afterworks. El cambio de horarios va acompañado así de una mayor diversidad en las bebidas elegidas.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Carina Mellit, directora del Centro de Investigación Estratégica de EAE Business School, indica que "el cambio de horarios ha obligado a adaptar los patrones de consumo y las alternativas analcohólicas permiten alargar la experiencia social sin renunciar al bienestar del día siguiente". Mellit afirma que "los productores de este mercado están invirtiendo mucho, lo que nos da la pauta de que esto no es una tendencia de moda, sino que es algo que ha venido para quedarse, ya que los números hablan por sí solos". Por otro lado, también remarca que "tenemos muchas campañas como, por ejemplo, la del Dry January en la que no se bebe alcohol en enero; el movimiento que ha habido en grandes festivales, como los de Live Nation, en los que ya puedes consumir cervezas sin alcohol fácilmente; o incluso restaurantes muy conocidos como Disfrutar, que tiene ya una propuesta de vinos desalcoholizados en su carta; por lo que todo ello nos da indicios de que esta categoría de bebidas seguramente seguirá creciendo".

El fenómeno no significa necesariamente que los consumidores hayan abandonado el alcohol. Más bien se está imponiendo un modelo de consumo híbrido, en el que las bebidas con y sin alcohol conviven dependiendo del momento.

El 43% de los encuestados afirma que elige bebidas sin alcohol cuando tiene que trabajar o conducir, mientras que el 39% las combina con bebidas alcohólicas convencionales para moderar su ingesta. Solo el 17% declara consumir exclusivamente bebidas No&Lo y rechazar por completo el alcohol.

La cerveza sin alcohol sigue siendo la reina

Dentro de esta categoría, la cerveza sin alcohol mantiene una posición dominante y concentra el 69% del consumo. Su peso es especialmente elevado entre las generaciones de mayor edad: alcanza el 77% entre la Generación X y el 88% entre los boomers.

Entre los consumidores más jóvenes, sin embargo, la oferta se diversifica. La Generación Z muestra mayor interés por propuestas como los mocktails, los cócteles sin alcohol, y los licores de frutas sin alcohol, ambos con porcentajes de consumo en torno al 20%.

La evolución de los productos también está mejorando su aceptación. Un ejemplo es la ginebra sin alcohol, que alcanza un 79% de consumidores satisfechos o muy satisfechos con su sabor, según el estudio. La mejora de los procesos de elaboración y desalcoholización ha permitido desarrollar bebidas más sofisticadas y próximas, en términos de experiencia, a sus equivalentes alcohólicas.

Salud y responsabilidad, entre las principales razones

La decisión de elegir una bebida No&Lo responde sobre todo a motivos relacionados con el bienestar. El 56% de los consumidores señala la salud como una de las principales razones para optar por estas bebidas, mientras que el 55,6% apunta a la responsabilidad ante determinadas tareas o a la seguridad en la conducción. El sabor, con un 22%, y el control del peso, con un 15%, aparecen también entre los motivos destacados.

El cambio se refleja además en la oferta disponible. Las bebidas sin alcohol ya no se limitan a la cerveza: vinos y espumosos desalcoholizados, ginebras, vermuts, licores, combinados y mocktails ocupan cada vez más espacio tanto en supermercados como en establecimientos de hostelería. El propio informe recoge que el 72% de los bares y restaurantes ha ampliado sus cartas para incorporar opciones sin alcohol.

Un mercado que seguirá creciendo

Las previsiones apuntan a que el mercado mundial de bebidas sin alcohol y bajas en alcohol seguirá aumentando con fuerza hasta 2028. En España, mientras tanto, la categoría ya forma parte de los hábitos de consumo de una amplia parte de la población: el 55% afirma consumir bebidas No&Lo al menos una vez cada tres meses.

Por tanto, aunque el informe no establece que durante las vacaciones se beba necesariamente menos alcohol, sí muestra que el ocio español está cambiando y que la moderación gana espacio incluso en los momentos tradicionalmente asociados al consumo de bebidas alcohólicas.

El verano, con sus terrazas, comidas, reuniones y tardeos, se convierte así en otro escenario para una nueva forma de socializar: disfrutar de una bebida, compartir tiempo con los demás y, al mismo tiempo, decidir cuándo, cuánto y qué se quiere beber.

Fuente: EAE Business School, El mercado de las bebidas No&Lo Alcohol. La influencia del tardeo en los nuevos hábitos de consumo.