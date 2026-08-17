De la ducha del gimnasio a la cumbre de la moda: cómo las chanclas conquistaron las calles de tu ciudad

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que salir a la calle en chanclas era motivo suficiente para escuchar el grito de mi madre. La chancla tenía una serie de zonas estrictamente delimitadas por la decencia común: la playa, la piscina y, fundamentalmente, la frontera contra los hongos en las duchas del gimnasio, al cual yo no iba, claro. Pero de repente, hace unos años el mundo cambió. Hoy en día, paseas por cualquier ciudad y te enfrentas a una invasión silenciosa. Hordas de jóvenes desfilan por el asfalto luciendo con orgullo el calzado que antes escondíamos en el fondo de la bolsa de deporte: la chancla.

Para entender esto que muchos consideran un drama estético —por mí como si van descalzos—, hay que recordar nuestro pasado. Hace apenas una década, si alguien pisaba el centro de la ciudad en chanclas con calcetines, los transeúntes asumían automáticamente que había bajado a tirar la basura y se le había cerrado la puerta con las llaves dentro, que huía de un incendio en su edificio, o que era un turista nórdico que se había perdido buscando un chiringuito. Ahora no. Ahora es la cumbre de la moda urbana. Las marcas deportivas han convencido a toda una generación de que llevar una suela de goma ancha, que visualmente se asemeja a un bloque de poliespán junto a calcetines blancos, es pura sofisticación.

Y lo más fascinante es el temido efecto "guiri" revertido. Lo que durante décadas fue nuestro mayor deporte nacional, reírnos a carcajadas de los turistas que llevaban sandalias con calcetines, ha sido adoptado por nuestros propios jóvenes. La chancla rara vez sale desnuda a la calle; su hábitat natural exige un calcetín deportivo estirado sin pudor (de lana aunque sea verano). Insisto, los respeto.

Aunque, si lo pensamos con un poco de perspectiva histórica, estos famosos (que al final son el origen de todo) y chavales tampoco han inventado la rueda. En realidad, no hacen más que rendir un merecido homenaje a los grandes imperios de la antigüedad, porque los romanos ya conquistaron medio mundo en chanclas.

Muchos de los que ya peinan alguna cana miran este fenómeno desde la barrera con una mezcla confusa de horror y envidia. Horror por los microinfartos visuales que sufren al ver esa combinación, pero envidia porque, en el fondo oscuro de su alma, saben que les llevan muchísima ventaja. Mientras nosotros nos destrozamos los talones domando unos zapatos nuevos o nos asfixiamos los pies en zapatillas rígidas que cuestan una fortuna, ellos han descifrado el código Matrix de la comodidad absoluta. Han convertido el equivalente a quedarse en pijama todo el día en un uniforme callejero totalmente aceptable. Al final, nos pasamos la juventud intentando encajar en normas de moda rígidas, sufriendo rozaduras y ampollas en nombre del estilo, y esta generación ha decidido que la vida es demasiado corta para que te duelan los juanetes.

Ahora, de alguna manera u otra todos hemos pasado por modas extrañas, y todas las modas pasan y, dentro de unos años, cuando se vean en fotos con sus chanclas y calcetines, se preguntarán: "¿Por qué diablos lo hicimos?".

No obstante, la próxima vez que veas acercarse a un adolescente arrastrando sus inmaculadas chanclas sobre la acera, no le juzgues. Simplemente, hazte a un lado y disfruta.