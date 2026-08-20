"Farmear aura" y las nuevas batallas juveniles que jamás entenderás

No es mi intención ponerme dramático, aunque confieso que lo soy y muchas veces lo disfruto. Quizá sea, simplemente, una cuestión de edad; un salto generacional que me impide entender ciertas cosas modernas. Y, para ser sinceros, ni quiero ni creo que pudiera lograrlo, como no lo hicieron mis padres cuando yo llevaba ropa ancha y 300 pendientes.

Hagamos memoria. Hace apenas unos meses, vimos con asombro cómo un grupo de personas decidieron dejar de ser "humanas" para transformarse en animales. Los llamaron Therians. Durante semanas, el asunto fue el tema estrella de conversación en cualquier lugar. En aquel momento, la frase "merecemos extinguirnos" ya resonaba con fuerza en mi cabeza. Llegué a temer que, si esa locura iba a más, el mundo se acabaría y nos quedaríamos sin ver el esperado eclipse.

Pero la capacidad de sorpresa en la época de las redes sociales no tiene límite. Por si llevar chanclas con calcetines o creerse un lobo no fueran suficientemente "diferente", una nueva moda asalta las calles. No hablamos de batallas de gallos, sino de una pelea urbana mucho más... extraña y, para alguien veterano como yo, rozando lo siniestro. La nueva práctica se llama "Batallas de Farmear Aura".

Para explicar bien este concepto, he tenido que consultar a mi experta personal en jóvenes: mi sobrina de 19 años. Tras una breve charla, aquí están las claves de estas nuevas palabras:

Farmear : Es un término que viene del mundo de los videojuegos (farming). Consiste en repetir los mismos movimientos una y otra vez con el único objetivo de acumular puntos o recompensas.

: Es un término que viene del mundo de los videojuegos (farming). Consiste en repetir los mismos movimientos una y otra vez con el único objetivo de acumular puntos o recompensas. Aura: Olvidaos de la talentosa actriz Aura Garrido, gracias a Dios. En el lenguaje de las nuevas generaciones, el 'aura' es un marcador invisible que mide tu carisma, tu presencia o lo guay (cool) que eres. Si haces algo épico, "ganas aura". Si pasas un momento muy incómodo, o haces algo que da cringe (vergüenza ajena), tu popularidad cae en picado y "pierdes aura".

La fórmula, por tanto, es sencilla. Se dice que alguien está "farmeando aura" cuando su esfuerzo por parecer fascinante resulta tan exagerado que roza el postureo máximo. Imaginad a un chico haciendo un truco con el monopatín y mirando de reojo a ver si alguien le está grabando con el móvil, o poniendo una pose misteriosa de mentira solo para llamar la atención. Puro intento de ganar carisma artificial. ¿Lo entendéis? Yo, lo justo.

¿Y en qué consisten exactamente estas "batallas"? Pues imagínense un duelo del Lejano Oeste, pero en lugar de desenfundar pistolas, los chavales desenfundan indiferencia absoluta. Se plantan uno frente al otro a ver quién logra parecer más interesante haciendo lo mínimo indispensable. Uno hace un giro perfecto con una botella de agua y no mira cómo cae; el otro responde ignorando un mensaje de texto de forma épica mientras se ajusta las gafas y hace el gesto de "six seven". Es una competición de actitud pura y dura.

A su alrededor, el resto del grupo actúa como si fueran notarios o corredores de bolsa, sumando y restando "puntos de aura" en voz alta según la hazaña o el ridículo de cada uno. Ganas puntos de aura por salir de una situación incómoda sin pestañear, pero pierdes por tropezar con una baldosa en medio de tu momento de gloria. Un auténtico mercado de valores del ego juvenil donde la moneda de cambio es el pasotismo. Lo dicho: definitivamente, me hago mayor.