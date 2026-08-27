Starlite Marbella se consolida como plataforma internacional de la música con la llegada de Premios Juventud

Starlite Marbella subrayó este jueves que la primera edición europea de los premios refuerza su evolución como plataforma de conexión para artistas, industria, medios y audiencias entre España y los mercados internacionales.

Así, Starlite Marbella dará un nuevo paso en su evolución como plataforma internacional de música, cultura y entretenimiento con la llegada por primera vez a Europa de Premios Juventud, que celebrará su gala el próximo 3 de septiembre.

Con 23 años de historia, Premios Juventud es uno de los grandes acontecimientos de la música y el entretenimiento en Estados Unidos y Latinoamérica y una plataforma que ha acompañado el crecimiento de artistas que posteriormente han alcanzado dimensión mundial, como Bad Bunny, Karol G, Maluma o J Balvin.

Sus datos de audiencia permiten dimensionar el alcance de un formato todavía poco conocido para parte del público español. En 2025, Premios Juventud registró entre la audiencia hispana de Estados Unidos resultados superiores a los MTV Video Music Awards y un porcentaje de seguimiento en directo entre los adultos hispanos de 18 a 49 años superior al registrado por los Grammy.

Después de más de dos décadas de trayectoria en América, la elección de Starlite Marbella para celebrar su primera edición europea supone un nuevo paso en la expansión internacional de los premios y refuerza la capacidad de Starlite para atraer a España grandes producciones internacionales.

"La cita va más allá de la incorporación de una nueva gala a su programación. Premios Juventud se integra en la evolución de Starlite hacia un modelo de plataforma capaz de conectar artistas, industria, medios, contenidos y audiencias entre España, Estados Unidos, Latinoamérica y otros mercados internacionales", subrayaron los responsables de este espacio.

La organización prevé que el 3 de septiembre se concentren en Marbella más de 250 artistas invitados, más de 200 nominados, presentadores, performers, creadores de contenido e invitados especiales, en una producción que combinará espectáculo en directo, televisión, streaming y plataformas digitales.

La edición de 2026 está concebida además para proyectar contenidos generados desde Starlite Marbella hacia audiencias internacionales a través del ecosistema de TelevisaUnivision en América, la televisión en España y las principales plataformas digitales.

Las estimaciones de la organización, elaboradas a partir de datos auditados correspondientes a la edición de 2025, sitúan en 62 millones de personas el alcance televisivo potencial asociado a la difusión en Estados Unidos y en 13,6 millones los espectadores potenciales en España. En el ámbito digital, la proyección alcanza hasta 450 millones de personas.

Esta capacidad de difusión forma parte del posicionamiento que Starlite busca desarrollar como plataforma internacional. Para los artistas españoles, el modelo abre nuevas vías de visibilidad y conexión con Estados Unidos, Latinoamérica y otros territorios. Para los artistas internacionales, Starlite ofrece a su vez una plataforma para ampliar su presencia en España y Europa.

El planteamiento es, por tanto, multidireccional y no se circunscribe a un género, procedencia o mercado determinado. La compañía busca reforzar su papel como aliado de los artistas, ofreciéndoles no solo un escenario, sino también capacidad de amplificación, generación de contenidos y acceso a nuevos públicos.

El modelo se extiende igualmente a los destinos en los que desarrolla su actividad. La celebración de grandes acontecimientos internacionales permite atraer artistas, medios, profesionales, industria y producciones, además de generar visibilidad exterior y actividad económica vinculada al territorio.

La llegada de Premios Juventud se enmarca así en una evolución que trasciende el concepto tradicional de festival. Starlite Marbella busca consolidar una plataforma internacional capaz de atraer y conectar algunos de los principales acontecimientos y referentes de la música y el entretenimiento mundial.

Premios Juventud será uno de los hitos de esa estrategia, pero no define sus límites. La plataforma pretende continuar incorporando artistas, contenidos y acontecimientos internacionales con independencia de su origen o mercado.

"El salto de Premios Juventud a Europa supone, en este contexto, una nueva muestra de esa capacidad de conexión y sitúa a Marbella como punto de encuentro para una producción destinada a audiencias de diferentes mercados internacionales", concluyeron.