El 27% de los españoles deja de reciclar vidrio durante las vacaciones

El 27% de los españoles reconoce que deja de reciclar envases de vidrio durante sus vacaciones de verano, según el estudio Usos y actitudes de los españoles ante el reciclaje, elaborado por Ecovidrio y publicado este mes de julio. Esta relajación de los hábitos coincide precisamente con uno de los periodos de mayor generación de residuos del año, ya que durante los meses estivales se concentra el 30% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso que se generan anualmente en España.

Entre los principales motivos para abandonar temporalmente este hábito se encuentran las dificultades asociadas al cambio de residencia durante las vacaciones. El 38% de quienes dejan de reciclar asegura desconocer dónde se encuentran los contenedores en su lugar de destino, mientras que el 13% señala la falta de espacio en los alojamientos y un 12% apunta a que la gestión de los residuos depende de terceros, como ocurre en hoteles o apartamentos turísticos. Además, un 9% reconoce dejar de hacerlo por pereza.

El incremento de la actividad turística, el mayor consumo fuera del hogar y la intensa actividad de bares y restaurantes explican en parte la mayor generación de residuos de vidrio durante esta época. En este contexto, la hostelería desempeña un papel relevante para avanzar hacia un modelo de economía circular y garantizar la correcta separación de los envases consumidos fuera de casa.

Los datos disponibles reflejan un elevado grado de implantación de estas prácticas en el sector. El III Barómetro sobre la Sostenibilidad Hostelera de las costas españolas de Ecovidrio, realizado en 2025 en cerca de 14.000 establecimientos, señala que casi ocho de cada diez negocios aplican medidas de sostenibilidad. La correcta gestión de los residuos alcanza una implantación del 85,3% y el vidrio es la fracción mejor gestionada, con un 97,2%, por delante del aceite de cocina, el papel y cartón o los envases ligeros.

Estas cifras se producen en un contexto en el que España mantiene elevados niveles de recuperación de este material. En 2025, la tasa estimada de reciclaje de envases de vidrio alcanzó el 72,3%, por encima del objetivo del 70% establecido para ese año por el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. En total se recuperaron 1.042.834 toneladas de residuos de envases de vidrio.

El reciclaje y la economía circular adquieren especial relevancia también para sectores estrechamente vinculados a la actividad hostelera, como el de las bebidas espirituosas. En este sentido, según el Informe Socioeconómico 2025 de Espirituosos España, el sector mantiene tasas de valorización de los residuos generados superiores al 99 % y trabaja en el desarrollo de envases con mayor contenido reciclado y menor impacto ambiental asociado al transporte. Con esto, se busca avanzar hacia un modelo de producción más circular y eficiente en el uso de los recursos.

En este contexto, mantener los hábitos de reciclaje también durante las vacaciones resulta clave para consolidar los avances alcanzados en España en materia de sostenibilidad.