La alianza entre TelevisaUnivision y Starlite ampliará la difusión internacional de los Premios Juventud a más de 150 países con motivo de su primera edición europea, que se celebrará el próximo 3 de septiembre en Marbella después de 23 años de trayectoria en América.

Según la organización, la edición de 2026 incorporará nuevas ventanas de distribución en Europa, Asia y África.

TelevisaUnivision mantendrá la cobertura de los Premios Juventud en Estados Unidos, México y Latinoamérica a través de su ecosistema audiovisual y digital, incluida la plataforma ViX y sus socios en la región.

A esta estructura se suma el acuerdo alcanzado por TelevisaUnivision y Starlite con RTVE, que incorpora su capacidad de difusión nacional e internacional y amplía la presencia de esta edición en nuevos mercados.

Entre los territorios contemplados figuran países europeos como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o Portugal; mercados asiáticos como China, India, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Singapur, y países africanos como Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Kenia o Angola.

La ampliación de la distribución refuerza uno de los objetivos de la alianza entre TelevisaUnivision y Starlite: conectar la industria de la música en español entre Europa y América.

Para los artistas españoles y europeos, el ecosistema de TelevisaUnivision ofrece una vía de exposición hacia Estados Unidos, México y Latinoamérica. Para el talento latinoamericano, Starlite Marbella funciona como plataforma de entrada y visibilidad en España y Europa.

La colaboración combina además producción de contenidos y distribución audiovisual. Las actuaciones y producciones desarrolladas en Starlite pueden prolongar su recorrido posterior a través de televisión, streaming y plataformas digitales, ampliando la exposición de los artistas más allá de su presencia en directo.

La llegada de los Premios Juventud da continuidad a otra operación internacional protagonizada por Starlite. En diciembre de 2025, Billboard eligió Starlite Madrid para celebrar el primer Billboard No. 1s fuera de Estados Unidos. Menos de un año después, los galardones llegarán a Starlite Marbella para celebrar su primera edición europea.

Ambos movimientos sitúan a Starlite como socio para la entrada en Europa de propiedades internacionales vinculadas a la industria musical y refuerzan su evolución como plataforma de conexión entre artistas, marcas, medios, audiencias y mercados.

La celebración de los Premios Juventud tendrá también una dimensión territorial. Durante esos días, Marbella y Andalucía serán el origen de una producción audiovisual concebida para distribuirse en distintos continentes, con presencia de artistas, medios, profesionales, marcas y equipos de producción.

La alianza entre TelevisaUnivision y Starlite busca así producir desde España contenidos vinculados a la música en español con circulación entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y con acceso a nuevos mercados internacionales.