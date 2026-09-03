Legends y Aficiones Unidas se alían para acercar la experiencia del museo a las peñas durante la temporada 2026/27

Legends, The Home of Football, y Aficiones Unidas han alcanzado un acuerdo de colaboración para la temporada 2026/27 con el objetivo de acercar la experiencia del museo a las peñas, federaciones de peñas y aficionados de toda España.

La alianza permitirá aprovechar la amplia red de Aficiones Unidas para facilitar que los seguidores que se desplacen a Madrid durante la temporada puedan incorporar a su visita una experiencia vinculada a la historia y la cultura del fútbol.

Esta colaboración ha sido firmada este jueves por José Hidalgo, presidente de Aficiones Unidas, y Alberto Díaz, CEO de Legends, y se extenderá a lo largo de toda la temporada deportiva.

En virtud de este acuerdo, los miembros de las peñas integradas en Aficiones Unidas podrán beneficiarse de descuentos especiales en las entradas de Legends, sujetos a fecha, sesión y disponibilidad. Las condiciones contemplan un 40% de descuento para grupos de 20 personas o más, un 30% para grupos de entre 10 y 19 personas y un 20% para entradas individuales.

Las peñas forman parte de la esencia del fútbol y representan una manera única de vivirlo y transmitirlo generación tras generación.

"Este acuerdo permite acercar Legends a aficionados de toda España y hacer que quienes visiten Madrid durante la temporada puedan disfrutar también de un espacio que recorre la historia, la emoción y los grandes momentos de este deporte", destacó Alberto Díaz, CEO de Legends.

Por su parte, José Hidalgo, presidente de Aficiones Unidas, afirmó que es "una satisfacción firmar este convenio" con Museo Legends. "Las aficiones son el alma del fútbol y, por eso, este acuerdo es tan especial para nosotros. Queremos que nuestros peñistas tengan acceso privilegiado a un espacio que preserva la historia del fútbol y sus grandes momentos. Es un paso más en nuestra misión de ofrecer experiencias únicas y seguir fortaleciendo el vínculo entre la pasión de las peñas y el legado del fútbol".

Estas ventajas se articularán mediante códigos promocionales específicos, facilitando el acceso de los aficionados a Legends tanto en visitas individuales como en los desplazamientos organizados por las propias peñas.

Alianza

El acuerdo tendrá validez durante toda la temporada 2026/27. Además de su presentación inicial y de las acciones coincidiendo con el inicio de LALIGA, la colaboración prevé comunicaciones dirigidas específicamente a las aficiones de los clubes cuando sus equipos viajen a Madrid, así como iniciativas en periodos destacados en el calendario.

Con esta colaboración, Legends refuerza su conexión con las aficiones y las peñas como parte esencial de la cultura del fútbol, mientras que Aficiones Unidas amplía las ventajas y experiencias que pone a disposición de sus asociados durante sus desplazamientos.

Situado en la Puerta del Sol de Madrid, Legends, The Home of Football, reúne piezas y objetos originales de algunos de los grandes momentos de la historia del fútbol nacional e internacional, ofreciendo un recorrido por la evolución del deporte y por sus principales competiciones, clubes y protagonistas.