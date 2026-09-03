Lavar la carne de pollo antes de su preparación supone una práctica de alto riesgo para la salud pública. La directora del Departamento de Odontología y Biomedicina de la Universidad Europea de Andalucía, Cristina López de la Torre, ha advertido de que situar la pieza bajo el grifo favorece la contaminación cruzada, esparciendo microorganismos y jugos hacia utensilios, encimeras y alimentos que no van a ser cocinados.

El peligro real de la propagación bacteriana

La experta aclara que la amenaza no radica en la propia pieza de ave, sino en la dispersión de patógenos a tablas de cortar, cuchillos o paños de cocina. El flujo de agua no desinfecta el alimento, sino que actúa como vector para multiplicar los riesgos en el entorno doméstico. La única vía eficaz para eliminar cualquier microorganismo es un cocinado adecuado a alta temperatura.

Entre los agentes patógenos más comunes en la carne de ave cruda destacan la Salmonella y la Campylobacter, microorganismos responsables de cuadros agudos de gastroenteritis. Aunque estas infecciones suelen remitir tras varios días en personas sanas, presentan el riesgo de derivar en secuelas a medio plazo como el síndrome de intestino irritable o la artritis reactiva. En casos inusuales, la infección por Campylobacter puede desencadenar el síndrome de Guillain-Barré, una afección neurológica caracterizada por la debilidad muscular y la parálisis.

Poblaciones vulnerables y secuelas graves

La exposición a estas bacterias reviste una gravedad mayor en grupos de riesgo como niños pequeños, personas mayores, embarazadas y pacientes inmunodeprimidos. En estos perfiles, las infecciones intestinales pueden derivar en episodios de deshidratación grave u otras complicaciones clínicas que requieran ingreso hospitalario.

Protocolo de actuación y secado seguro

Para aquellos casos en los que la bandeja de envasado contenga un exceso de líquido, la recomendación médica exige prescindir por completo del uso del agua corriente. La retirada del exceso de humedad debe realizarse mediante toques suaves con papel de cocina de un solo uso, evitando cualquier tipo de salpicadura.

El material desechable debe tirarse inmediatamente a la basura tras su aplicación. A continuación, resulta obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, así como la limpieza y desinfección exhaustiva de todas las superficies y utensilios que hayan entrado en contacto con los jugos de la carne cruda.

Prevención e higiene en el hogar

Las pautas de seguridad alimentaria requieren mantener una separación estricta entre el pollo crudo y aquellos productos destinados al consumo directo, tales como ensaladas, pan o fruta. La eliminación definitiva de los patógenos invisibles solo se garantiza al alcanzar una temperatura mínima de 74ºC en el centro de la pieza durante el cocinado.