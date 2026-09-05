Cómo limpiar tus zapatillas blancas y dejarlas como nuevas sin usar la lavadora

Unas zapatillas blancas nuevas llaman la atención precisamente por su aspecto impecable, pero basta con unos cuantos usos para que aparezcan roces, manchas y suciedad. Antes de darlas por perdidas o sustituirlas por otras, hay varios métodos caseros que pueden ayudar a recuperar su aspecto, aunque no todos sirven para cualquier material.

Lona, el material que admite más opciones

Las zapatillas de lona pueden limpiarse con diferentes productos, pero no siempre es recomendable recurrir a la lavadora. El lavado puede provocar un desgaste innecesario y afectar a la estructura del calzado.

Una de las opciones más sencillas consiste en mezclar una pequeña cantidad de detergente suave para ropa con agua tibia. Con un paño blanco o un cepillo de dientes viejo se aplica la mezcla sobre las manchas de la parte superior. El mismo cepillo puede utilizarse para limpiar la mediasuela y la suela exterior. Después hay que retirar los restos de jabón con un paño húmedo.

Para manchas más persistentes, otra posibilidad es preparar una pasta con dos partes de bicarbonato sódico y una de peróxido de hidrógeno al 3 %. Se aplica con un cepillo de dientes sobre la parte superior y las suelas y se deja actuar durante unos 30 minutos. También puede dejarse secar al sol y retirar posteriormente la pasta con un cepillo.

La lejía es otra alternativa para la lona blanca, pero no debe utilizarse en materiales delicados como la piel o el ante. La mezcla indicada es de una cucharada de lejía por cada litro de agua. Se aplica con un paño o cepillo y, una vez terminada la limpieza, hay que retirar bien los restos y dejar que las zapatillas se sequen completamente.

Dos métodos para las manchas más difíciles

Cuando una limpieza convencional no consigue eliminar las marcas, también existen otras opciones domésticas.

Una de ellas utiliza papel higiénico. Consiste en cubrir las zapatillas con varias capas de papel empapado en agua, de forma similar al papel maché. Una vez cubiertas, se dejan secar durante unas 12 horas. Después se retiran las tiras de papel.

El limón también puede utilizarse para tratar determinadas manchas. En este caso se mezcla zumo de limón recién exprimido con un poco de agua y se aplica sobre la zona afectada con un paño limpio o un cepillo. Después se dejan las zapatillas al sol durante unas horas y finalmente se aclaran con agua limpia.

La piel necesita un tratamiento diferente

Las zapatillas blancas de piel requieren más cuidado porque el material puede deformarse al mojarse. Antes de limpiarlas es recomendable colocar hormas en su interior o rellenarlas con papel de periódico para ayudar a conservar su forma.

Una de las mezclas propuestas para este material lleva una cucharada de bicarbonato sódico, dos cucharadas de vinagre blanco y una taza de agua. Se aplica suavemente con un cepillo o un paño para retirar la suciedad.

Otra opción es utilizar un borrador mágico humedecido con agua para frotar con cuidado las manchas de la superficie y la suela.

El agua micelar es otra alternativa. Este producto contiene compuestos limpiadores que actúan sobre la suciedad y la grasa de la superficie y puede utilizarse en piel, ante y goma, según el método indicado en la fuente.

No te olvides de los cordones

Los cordones también acumulan suciedad y pueden hacer que unas zapatillas recién limpiadas sigan teniendo un aspecto descuidado. Lo primero es retirarlos del calzado.

Pueden lavarse a mano con jabón o detergente suave y agua. También es posible introducirlos en una bolsa de red y meterlos en la lavadora con un programa para prendas delicadas.

Para secarlos es preferible dejarlos al aire. La secadora puede deformar los herretes de plástico que llevan en los extremos.

Si continúan amarillentos o sucios, pueden sumergirse en lejía. Para ello, se mezclan tres cucharadas de lejía con cuatro litros de agua. Los cordones se introducen en una bolsa de red antes de sumergirlos y se dejan en la mezcla durante cinco minutos. Después deben lavarse bien a mano o en la lavadora.