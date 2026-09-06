Inmovilizan con cinta americana a un pasajero borracho tras ponerse violento en pleno vuelo

Un pasajero ebrio obligó a alterar la ruta de un vuelo de American Airlines con destino a Newark después de protagonizar un violento episodio a bordo. El hombre llegó a agarrar del cuello a otro viajero y tuvo que ser reducido con la ayuda de varios pasajeros, que utilizaron bridas y cinta americana para inmovilizarlo.

El avión había despegado de Dallas el jueves por la noche y llevaba aproximadamente dos horas de vuelo cuando comenzaron los incidentes. La situación terminó provocando que la tripulación desviara la aeronave a Baltimore, donde el hombre fue desalojado y quedó a cargo del FBI por haberse producido la infracción en un vuelo interestatal.

Agarrado del cuello

La CBS ha recogido el testimonio de Juan Mejia y Richard Olenick, dos de los viajeros que participaron en la reducción del pasajero y que se encontraban sentados dos filas por delante de él.

"De repente, como si se encendiera un interruptor, todo pasó de la calma a los gritos y el caos", explicó Mejia, policía retirado. Cuando se volvió para comprobar qué estaba sucediendo, presenció la agresión a otro pasajero. "Me giré para mirar y vi que el pobre hombre que estaba sentado a su lado en el asiento del pasillo estaba siendo agredido por ese individuo, quien lo tenía agarrado del cuello", relató.

Los dos pasajeros acudieron entonces a ayudar a inmovilizar al hombre. Para hacerlo emplearon unas bridas de plástico que les entregó una azafata y también lo envolvieron con cinta americana.

Los testigos aseguraron además que una azafata había intentado calmar al pasajero antes de que la situación derivara en violencia. Según su relato, el hombre respondió dirigiéndole comentarios racistas y homófobos. Su comportamiento obligó finalmente a la tripulación a inmovilizarlo y modificar el recorrido del vuelo para aterrizar en Baltimore.

El FBI asume el caso

Allí, el pasajero fue desalojado de la aeronave y el FBI se hizo cargo de él debido a que los hechos se habían producido durante un vuelo interestatal. El resto de los pasajeros pudo retomar posteriormente el viaje y el avión continuó hasta Newark, el destino previsto inicialmente.

American Airlines se ha referido al incidente en un comunicado: "La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad y no toleramos la violencia. Agradecemos a nuestros empleados su profesionalidad y a nuestros clientes su comprensión".