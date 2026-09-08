Jacob Petrus advierte en el eFORUM 2026 de que "el cambio climático ya no es una hipótesis"

El geógrafo y divulgador ambiental Jacob Petrus advirtió durante la jornada inaugural del eFORUM 2026, celebrada en Palma, de que "el cambio climático ya no es una hipótesis, sino una realidad incontestable, y la transición ecológica se ha convertido en una necesidad inmediata".

El director del programa Aquí la Tierra de TVE participó en la ponencia 'El Mediterráneo: un punto crítico ante la crisis climática', dentro del bloque dedicado al agua y la sostenibilidad, donde alertó sobre la especial vulnerabilidad de la cuenca mediterránea frente al calentamiento global.

Durante su intervención, Petrus señaló que esta región está experimentando un incremento de las noches tropicales, episodios de lluvias torrenciales más intensos, temporales marinos que afectan a las costas y consecuencias directas sobre actividades como la pesca o la agricultura.

"Los riesgos son globales, pero profundamente locales", afirmó el divulgador, quien insistió en que la respuesta frente a la crisis climática no puede recaer exclusivamente en las administraciones o en las grandes compañías.

En este sentido, defendió la necesidad de implicar al conjunto de la sociedad ante retos como la escasez de agua, la contaminación, la pérdida de biodiversidad o la seguridad alimentaria. "La ciudadanía debe comprender los problemas y las soluciones para implicarse de forma activa", remarcó.

Petrus también destacó el papel de espacios de debate como el eFORUM para trasladar información rigurosa y transparente en un contexto marcado por la desinformación y la inmediatez, y contribuir así a generar una mayor conciencia social sobre la transición hacia modelos más sostenibles.

La edición 2026 del eFORUM reunió en Mallorca a expertos, representantes institucionales y tejido empresarial para abordar cuestiones relacionadas con la gestión del agua, las energías renovables y la protección de los ecosistemas. Contó con la colaboración de la Fundación Mallorca Turismo Responsable, la Agencia Estratégica de Turismo de las Islas Baleares, la Consejería de Energía y Empresa, Garden, Melchor Mascaró, Aenor y Autoridad Portuaria de las Islas Baleares.

La jornada inaugural contó también con la participación de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, quien definió la actual etapa como "la legislatura del agua" y anunció una inversión de 713 millones de euros destinada a mejorar las infraestructuras hídricas y proteger los acuíferos de las islas.

Durante las distintas sesiones, especialistas y representantes de entidades como Mallorca Preservation, AENOR y el Clúster de Transición Ecológica abordaron además medidas relacionadas con la reparación de pérdidas en las redes de distribución, la descarbonización, el impulso de las comunidades energéticas y el desarrollo de modelos de economía circular.