Ni paella ni jamón ibérico: esta es la comida que los españoles consideran más típica del país

La gastronomía española tiene un plato que los ciudadanos identifican ligeramente más que el resto con la cocina del país. Así se desprende del avance provisional de resultados del estudio sobre Turismo y Gastronomía del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado a partir de una muestra de unas 6.000 personas. La elección deja además clara una de las grandes divisiones en torno a una receta tradicional.

El 62,7 % de los encuestados considera que la tortilla de patata es el plato español más típico y representativo de la gastronomía nacional. Un 30,9 % la sitúa como primera opción y otro 31,8 % la coloca en segundo lugar.

La paella queda muy cerca, con un 61,1 % de menciones. En este caso, el 36,5 % de los participantes la señala como el plato más representativo y el 24,6 % la sitúa en segunda posición.

El tercer puesto corresponde al jamón ibérico, elegido por el 42,7 % de los encuestados. Un 24,2 % lo coloca en primera posición y un 18,5 % en segunda.

Los resultados muestran así una diferencia reducida entre los dos platos que encabezan la clasificación nacional, mientras que el jamón ibérico queda a mayor distancia.

La tortilla, mejor con cebolla

La encuesta también pregunta directamente por la forma de preparar la tortilla de patata, una cuestión que divide habitualmente a los aficionados a esta receta.

En este caso, la opción con cebolla cuenta con una mayoría clara: el 71,2 % de los españoles considera que la tortilla debe hacerse con cebolla. Por el contrario, el 22 % opina que debe prepararse sin ella.

También existe una preferencia mayoritaria sobre el punto de cocción. El 56,3 % de los participantes cree que la tortilla debe quedar poco hecha, frente al 27,2 % que considera que debe hacerse mucho.

Cada comunidad tiene su plato

La percepción sobre cuál es el plato más representativo cambia de forma significativa según la comunidad autónoma. En Andalucía, por ejemplo, el pescadito frito aparece en primera posición para el 40 % de los encuestados, seguido del gazpacho, con un 34,6 %, y el salmorejo, con un 19,6 %.

En Aragón, el ternasco alcanza el 84,4 %, mientras que en Asturias la fabada llega al 81,4 %. En Baleares, la ensaimada es la opción más señalada, con un 39,9 %, y en Canarias las papas arrugadas con mojo picón alcanzan el 59,2 %. En Cantabria, el cocido montañés obtiene un 77 %.

En Castilla y León, el lechazo asado es señalado por el 44,2 % de los encuestados. En Cataluña, el pan con tomate alcanza el 34,2 %, mientras que en la Comunidad Valenciana la paella se impone con un 78,2 %.

En Extremadura, el jamón es la receta más representativa para el 39,5 %; en Galicia, los callos alcanzan el 55,9 %; y en la Comunidad de Madrid, el cocido madrileño llega al 76,4 %. En Murcia, la marinera obtiene el 33,2 %.

También hay diferencias territoriales

La clasificación continúa con platos vinculados a las tradiciones gastronómicas de cada territorio. En Navarra, el 31,5 % considera la menestra de verduras como su receta más representativa, mientras que en el País Vasco el 29,7 % se decanta por el bacalao al pil-pil.

En La Rioja, las patatas a la riojana alcanzan el 59,1 %. En Ceuta, el pescado es la opción más señalada por el 36,8 % de los participantes, mientras que en Melilla el cuscús llega al 73,8 %.