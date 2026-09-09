Umiko reabre el 24 de septiembre con la mejor cocina japonesa-española de Madrid

Umiko reabre el 24 de septiembre en el barrio de las Letras de la capital (calle de los Madrazo, 6) con una declaración de intenciones por bandera: The Finest Japanese-Spanish Fusion in Madrid.

El restaurante operará bajo el control de Experience Group, plataforma de marcas de consumo con sede en Madrid, que asumió la gestión tras el conflicto societario que llevó al cierre en diciembre de 2025 con un mandato claro: ordenar la compañía, renovar su identidad y devolver el prestigio como lugar de referencia al restaurante.

Según informó, el claim no es un eslogan, es el criterio de la nueva etapa. Finest por el nivel de exigencia en producto y ejecución con el que Umiko se ganó su reputación desde 2015. Japanese-Spanish porque es el eje fundacional inamovible: técnica japonesa sobre producto español; In Madrid porque la cocina que propone Umiko no existe en Tokio ni en Nueva York; y solo puede realizarse aquí.

La nueva carta no empieza de cero. Los platos que hicieron reconocible a Umiko, distinguido con dos "Soles" de la Guía Repsol, siguen en la oferta: son la memoria de la casa. A partir de ahí, la apuesta sube: más profundidad en el diálogo entre técnica japonesa y producto español, más peso de la pesca del día y del producto de temporada, y una barra donde ese cruce se cocina delante del comensal.

海子, "hija del mar", es el punto de partida de la nueva imagen —trazo a pincel, rojo y negro, gráfica japonesa impresa—, que sitúa a Umiko fuera del canon del japonés de lujo convencional. Menos protocolo, más carácter.

En sala y barra, un formato más directo, con la barra como centro de la experiencia, con una carta corta y rotación constante. La nueva etapa nace con lectura internacional. Umiko compite por un público que viaja y que come en Tokio, Londres y Nueva York, y se construye con esa vara de medir sin dejar de ser un restaurante de Madrid.

Cristian González, director de operaciones de Experience Group, asegura que "Umiko no es solo un restaurante, es una marca. La fusión japonesa-española que nació aquí en 2015 se lee hoy igual en Madrid, en Londres o en Nueva York, y ese es exactamente el terreno en el que sabemos trabajar: construir marcas de consumo con recorrido internacional. Aquí eso empieza por la cocina, y empieza en Madrid".