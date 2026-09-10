El espejismo de las feromonas: la nueva moda de abandonar la higiene para buscar pareja

Una nueva y polémica tendencia inunda las redes sociales animando a los hombres a abandonar la ducha y el champú para multiplicar su atractivo sexual. Bajo el falso pretexto de que el agua y el jabón destruyen las feromonas naturales, miles de usuarios en plataformas como TikTok están apostando por el olor corporal intenso como supuesta herramienta de seducción, una teoría que la comunidad médica y científica rechaza.

Esta corriente se ha bautizado en internet como pheromonemaxxing. Se trata de la última vertiente del looksmaxxing, un catálogo de tácticas radicales que algunos jóvenes aplican para alterar su físico, y que abarca desde la privación extrema de alimentos hasta el bonesmashing (golpearse el rostro con martillos para afilar las facciones). Ahora, los defensores de esta versión olfativa aseguran ante audiencias masivas que, desde que han dejado de lavarse, reciben más atención, convencidos de que su aroma "salvaje" actúa como un imán instintivo.

La realidad biológica del olor corporal

Frente a las promesas virales, los especialistas en dermatología y tricología desmontan el mito con datos clínicos:

A diferencia de lo que ocurre en muchas especies animales, la ciencia no ha podido demostrar de forma concluyente que existan feromonas sexuales humanas capaces de provocar una atracción irreprimible en el sexo opuesto.

El sudor humano, en el momento de ser segregado, carece prácticamente de olor. El hedor corporal no es una feromona mágica, sino el resultado de las bacterias de la piel metabolizando y descomponiendo las secreciones de las glándulas apocrinas (ubicadas principalmente en axilas e ingles).

Ducharse no elimina ningún encanto natural, simplemente retira la acumulación de estas bacterias y previene la insalubridad.

Confusión entre virilidad y falta de aseo

Expertos del sector del cuidado personal masculino alertan sobre el peligro de asociar la suciedad con la masculinidad. Aunque las nuevas generaciones rechazan cada vez más los perfumes invasivos o los estereotipos clásicos de las colonias intensas, sustituir esto por la ausencia total de higiene es un error de concepto.

Reivindicar el olor natural de la piel es una postura válida que denota seguridad en uno mismo, pero permitir la acumulación de sudor y bacterias no aporta virilidad, sino rechazo social. Aunque existen fetiches sexuales minoritarios atraídos por olores corporales fuertes, la premisa de que una falta de higiene generalizada garantizará el éxito romántico es un mito de internet sin sustento real. El límite de la identidad personal, coinciden los expertos, siempre debe trazarlo la salud y el aseo básico.