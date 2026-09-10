PACMA va a por el 'matagatos' de Valdepeñas: pide intervenir sus armas y suspender su actividad

El llamado 'matagatos de Valdepeñas' vuelve a estar en el punto de mira. Se trata de un vecino de esta localidad de Ciudad Real que se hizo conocido después de publicar en redes sociales un vídeo en el que aseguraba haber matado unos 40 gatos que habían entrado en su finca y haber atropellado a otros diez. Ahora, PACMA ha ampliado la denuncia que presentó contra él y pide al Seprona que adopte medidas cautelares.

El caso comenzó a hacerse público el pasado mes de agosto, cuando las declaraciones del hombre en redes sociales provocaron una oleada de denuncias. El Seprona de la Guardia Civil abrió una investigación y tomó declaración al vecino para esclarecer qué había ocurrido con los animales.

Ahora PACMA vuelve a la carga. El partido animalista asegura haber localizado nuevas publicaciones en Facebook e Instagram del denunciado en las que continúa haciendo referencia a la captura y muerte de animales. Y ya no habla solamente de gatos: según Pacma, también menciona lirones, culebras, urracas, lagartos y otros animales.

Ante esta situación, la formación animalista ha ampliado su denuncia ante el Seprona y reclama que se adopten medidas cautelares. Según la denuncia, el hombre dirige una residencia canina y presta servicios de adiestramiento. Por ello, piden que se retiren y pongan bajo custodia los animales que estén bajo responsabilidad del hombre, que se suspenda temporalmente su actividad profesional y que se investigue la posible existencia de armas, venenos u otros instrumentos que pudieran haberse utilizado.

Conflicto con las colonias felinas

El asunto ha provocado además un enfrentamiento con las personas que gestionan las colonias felinas de Valdepeñas. El vecino responsabiliza en sus publicaciones al Ayuntamiento de Valdepeñas por permitir que los animales sean alimentados (es obligatorio según la Ley de Bienestar Animal) y dirige reiterados insultos contra una gestora de colonias felinas, a la que califica de "loca del coño" de manera compulsiva: "Si quieres gatos, los metes en tu casa", sostiene.

A finales de agosto, 38 personas encargadas de alimentar colonias felinas pidieron protección al Ayuntamiento de Valdepeñas ante lo que consideraban una situación de riesgo. El Consistorio, por su parte, también anunció acciones legales por el contenido de uno de los vídeos y trasladó los hechos a las autoridades.

El caso continúa ahora en manos del Seprona. Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de maltrato animal y contra la fauna y, tal y como recuerda PACMA, en España, causar la muerte deliberada de un gato es un delito grave tipificado en el Código Penal castigado con penas de entre 12 y 24 meses de prisión e inhabilitación para la tenencia o trabajo con animales de 2 a 4 años.