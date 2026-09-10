Una madre lanza la campaña de prevención del suicidio

La iniciativa Hablar Salva presenta, coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la campaña La Última Foto, protagonizada por historias reales de España. La acción nace de la determinación de Vicky Nieto, una madre que perdió a su hijo de 24 años y que, ante lo que califica de silencio y ausencia de una gran campaña institucional dirigida a toda la sociedad, ha decidido actuar para romper un tabú que sigue costando vidas.

Hace meses, Nieto lanzó una petición pública reclamando al Ministerio de Sanidad una gran campaña dirigida a toda la sociedad —y no solo a quienes atraviesan conductas o ideaciones suicidas—. A pesar de sumar miles de firmas, esa gran campaña estatal no se ha puesto en marcha. "Si el Ministerio no iba a lanzar la campaña, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. La hemos hecho nosotros, sin el presupuesto institucional, pero con el apoyo de muchas personas que han entendido que este país tiene una conversación pendiente y que hay que hablar del suicidio", señaló Vicky Nieto.

El lanzamiento coincide además con el acto 'Un Minuto de No Silencio' frente al Congreso de los Diputados. Como homenaje a las personas fallecidas por suicidio se colocan 3.953 flores, una por cada fallecimiento registrado en las últimas cifras oficiales. El minuto de silencio se interrumpe simbólicamente para poner en primer plano el mensaje que articula Hablar Salva: "El silencio mata. Hablar Salva".

Para facilitar su difusión, los materiales audiovisuales y gráficos de la campaña La Última Foto están disponibles en 'hablarsalva.org' para que medios, organizaciones y ciudadanía puedan compartirlos y ayudar a amplificar el mensaje.

La última foto

Dirigida por el cineasta Santiago Zannou, La Última Foto muestra las últimas fotografías o vídeos reales de personas que al poco tiempo se quitaron la vida. Se trata de imágenes llenas de vida y momentos cotidianos de personas de las que nadie podría imaginar ese trágico final.

La campaña invita a una profunda reflexión social: romper con el mito de cómo "debe" verse o actuar alguien en riesgo. Al visibilizar que detrás de una sonrisa o un momento feliz también puede haber un sufrimiento silencioso, se pone de manifiesto la urgencia de aprender a preguntar, escuchar y hablar de un tema que históricamente se ha ocultado.

La Última Foto adapta a España The Last Photo, la iniciativa de CALM (Campaign Against Living Miserably) e ITV. CALM ha cedido de forma altruista los derechos de la campaña para hacer posible su adaptación con casos y familias españolas, a partir de la idea original creada por adam&eveDDB.

Hablar Salva recoge ese aprendizaje y lo traslada a España desde historias y testimonios reales de familias, con el objetivo de contribuir a hablar antes, escuchar mejor y disponer de más herramientas para prevenir. "Cuando has vivido una pérdida así, una de las preguntas que te acompaña es cómo no pudiste verlo. Pero la mayoría de las veces no se ve. Por eso necesitamos aprender a preguntar, a escuchar y a hablar sin miedo. Eso es lo que queremos conseguir con esta campaña", añade Vicky Nieto.

Inspirada en estrategias de éxito de la versión en Reino Unido y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la campaña busca transformar el enfoque de la prevención involucrando a toda la sociedad.

"El suicidio se puede prevenir, pero debemos aprender como sociedad a normalizar esta conversación, sin ocultarlo bajo el estigma. De lo que no se habla, no existe. Pero aquí la realidad es incontestable: hablar salva y el silencio mata", remarcó Nieto. En España se quitan la vida casi 4.000 personas al año —11 cada día, entre ellas casi un joven a diario—, superando por mucho a los fallecidos en carretera.

"Yo misma he trabajado en la estrategia y mensajes de campañas de tráfico. Cuando mostramos el dolor y las terribles consecuencias de los accidentes, esas campañas ayudaron a salvar vidas. Hoy las muertes por suicidio casi triplican a las de tráfico. El presupuesto de la Dirección General de Tráfico en publicidad es inmenso; ¿cuánto destina el Gobierno a hablar de suicidio?", cuestiona la impulsora. "La campaña que debería haber hecho el Gobierno, la tenemos. Ahora tenemos que conseguir entre todos que, sin presupuesto para medios, llegue a toda la sociedad".

Desde un tono que combina la denuncia con la apelación al compromiso colectivo, Hablar Salva enfatiza que abordar el suicidio es una prioridad de salud pública que requiere del altavoz de toda la sociedad. "Hemos creado la campaña que le pedimos al Ministerio de Sanidad que hiciera, pero para darla a conocer necesitamos unos medios masivos con los que no contamos. Ya que no disponemos de presupuesto institucional para impulsar este mensaje, pedimos a los medios de comunicación, a las organizaciones y a cualquier persona a título individual que se sumen a romper el silencio", concluye Vicky Nieto.