El método definitivo para proteger tus joyas de plata de la humedad y el deterioro

Las joyas de plata pueden cambiar de aspecto con el paso del tiempo incluso cuando permanecen guardadas y apenas se utilizan. Anillos, pendientes o collares que conservaban su brillo pueden acabar presentando una tonalidad oscura que obliga a limpiarlos antes de volver a lucirlos.

Existen distintos métodos para recuperar su apariencia, pero también hay formas de actuar antes de que aparezca ese deterioro. Una de ellas consiste en modificar ligeramente las condiciones del lugar donde se guardan las piezas.

Por qué la plata acaba oscureciéndose

La tonalidad negra o grisácea que aparece en algunas joyas tiene una explicación relacionada con la composición del ambiente. Aunque popularmente se habla de que la plata "se oxida", el proceso al que hace referencia este truco es otro.

La plata reacciona con la humedad y con el azufre presente en el aire, lo que puede provocar la formación de una capa oscura sobre su superficie.

Esto explica por qué una pieza puede perder parte de su brillo aunque permanezca dentro de un cajón o un joyero. El hecho de estar almacenada no significa que quede completamente aislada de las condiciones ambientales.

La humedad, por tanto, desempeña un papel relevante en el proceso y es precisamente sobre este factor sobre el que actúa el sencillo método.

El objeto que puede ayudar

La propuesta consiste en introducir en el joyero un objeto que normalmente tiene una función muy distinta y que resulta fácil de encontrar en casa. Se trata de una tiza.

La explicación está en que este material puede actuar como un desecante natural, ayudando a absorber parte de la humedad presente en el espacio cerrado. Al colocarla junto a las piezas, el objetivo es reducir la humedad ambiental antes de que pueda favorecer el proceso que altera la superficie de la plata.

El procedimiento no implica aplicar la tiza directamente sobre los accesorios. Simplemente se coloca dentro del joyero, junto a las joyas que se quieren conservar.