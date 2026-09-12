El peligroso motivo por el que nunca debes reñir a tu perro cuando gruñe o ladra

Cuando un perro ladra o gruñe, la reacción de algunos tutores es intentar que deje de hacerlo cuanto antes. Sin embargo, estas vocalizaciones pueden aportar información sobre lo que está experimentando el animal. El problema no está necesariamente en el sonido, sino en averiguar qué lo ha provocado y cómo está respondiendo el perro ante esa situación.

El ladrido depende del contexto

Los perros utilizan el ladrido para comunicarse y su significado cambia según las circunstancias. Puede aparecer para reclamar atención, buscar contacto o durante el juego, pero también ante un estímulo que consideran relevante.

El tono ofrece algunas pistas. Los ladridos más agudos y entrecortados pueden aparecer en situaciones de excitación, petición de contacto o juego, mientras que los sonidos más graves pueden estar relacionados con estados de alerta.

Por eso, un ladrido aislado no permite determinar qué está sintiendo el animal. Hay que observar qué ocurre a su alrededor y cómo responde el resto de su cuerpo.

Las señales que acompañan al gruñido

El gruñido puede aparecer cuando un perro se siente amenazado o quiere proteger algo, pero también durante el juego. Para diferenciar estas situaciones hay que prestar atención a la postura y a los movimientos.

Ante miedo o tensión pueden aparecer rigidez corporal, pupilas dilatadas, cola tensa o muy baja y cambios en la distribución del peso. Un animal relajado, con movimientos más sueltos, ofrece señales diferentes.

Esta observación resulta especialmente importante cuando hay personas u otros perros cerca. Si el animal muestra incomodidad, mantener el estímulo a distancia puede evitar que la situación aumente de intensidad.

El riesgo de castigar el gruñido

El gruñido puede actuar como una advertencia antes de que el perro llegue a una respuesta física. Si se castiga sistemáticamente esta señal, el animal puede aprender a inhibirla.

Eso no significa que desaparezca aquello que le provoca miedo, estrés o incomodidad. Se elimina la señal, pero no necesariamente la emoción que la origina. En determinadas circunstancias, el perro puede dejar de avisar y reaccionar de forma más brusca cuando alcance su límite de tolerancia.

De ahí que intentar que un perro deje de gruñir no sea suficiente para resolver un problema de comportamiento. La conducta debe analizarse junto con el estímulo que la desencadena.

Qué hacer cuando empieza a reaccionar

La primera medida es evitar los gritos y el castigo y comprobar qué ha ocurrido justo antes. Si hay un estímulo concreto, aumentar la distancia puede ayudar a que el animal recupere la calma.

Con los ladridos sucede algo similar. Si se producen de manera continuada, conviene identificar cuándo aparecen y qué los desencadena en lugar de centrarse únicamente en conseguir que el perro permanezca en silencio.

Tampoco hay que interpretar cualquier gruñido como una amenaza. Durante el juego pueden producirse estas vocalizaciones sin que exista intención de atacar. El conjunto de señales corporales y el contexto son los que permiten valorar la situación.

Cuando la respuesta es persistente, desproporcionada o el perro no consigue volver a la calma por sí mismo, puede ser necesario acudir a un profesional especializado en comportamiento animal.

El objetivo no es permitir que el animal ladre o gruña sin control, sino intervenir sobre la situación que está provocando esas conductas sin eliminar las señales que permiten anticipar un conflicto.