Las multas por conducir sin carné ya superan las relacionadas con alcohol y drogas en España

Las condenas por conducir sin carné han superado por primera vez en España a las relacionadas con el alcohol y las drogas. En 2025, los tribunales condenaron a 39.217 conductores por no tener el permiso en vigor o directamente no tenerlo, frente a 31.159 por conducir bajo los efectos de estas sustancias.

El dato aparece en la Memoria de la Fiscalía General del Estado y supone un cambio respecto a años anteriores. Las condenas por conducir sin permiso representan ya el 52,6% de todas las sentencias por delitos contra la seguridad vial.

En este grupo están quienes nunca han obtenido el carné, quienes lo han perdido por quedarse sin puntos y quienes tienen una privación judicial del derecho a conducir. Según la Fiscalía, estos delitos "emergen este año como los tipos cuantitativamente más relevantes de todos los delitos viales".

Además, los últimos cuatro años son los que han registrado más condenas por conducir sin carné: 38.383 en 2022, 36.859 en 2023, 42.229 en 2024 y 39.217 en 2025.

Las condenas de alcohol y drogas bajan

En el caso del alcohol y las drogas, las 31.159 condenas de 2025 son la cifra más baja desde, al menos, 2011. Sin embargo, la Fiscalía apunta a una reducción de los controles policiales como posible causa. Y es que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil habría realizado el pasado año un 17% menos de controles de alcoholemia, aunque ha superado los seis millones de pruebas.

Al mismo tiempo, los expedientes sancionadores por presencia de drogas siguen aumentando. En 2025 se han registrado alrededor de 3.000 más que en 2024, alcanzando el nivel más alto de toda la serie histórica.

La Fiscalía también señala una mayor concienciación vial, aunque advierte de una posible traslación del consumo de alcohol a otras sustancias. Por ello, reclama "nuevas políticas preventivas y educativas, además de las sancionadoras" para abordar el problema de las drogas al volante.

En total, los tribunales han dictado 74.560 condenas por delitos contra la seguridad vial durante 2025. Es la segunda cifra más baja desde 2010, solo por encima de las 66.648 de 2020. Cataluña, con 18.051, encabeza el número de sentencias, seguida de Andalucía, con 12.197, y Madrid, con 8.733.